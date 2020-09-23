經過兩週激烈角逐，來自奧地利的勞力士代言人多米尼克‧提姆(Dominic Thiem)成功加冕美國網球公開賽(US Open)男單冠軍，在美國網球協會比莉珍金國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)迎來職業生涯首座大滿貫(Grand Slam)冠軍。

回顧這項擁有長達 140 年悠久歷史的賽事，只有展示超卓表現的傑出球手才能捧起這座無數人夢寐以求的冠軍獎盃。成功得來不易，球手必須擁有持之以恒、力求精準、堅韌不拔的特質，而這些重要特質正與勞力士不懈追求恒久卓越的理念不謀而合。

瑞士名錶大使多米尼克提姆登美國網球公開賽男單冠軍 喜獲第一個大滿貫（圖／品牌提供）

多米尼克‧提姆在決賽中力挽狂瀾，令比賽高潮迭起。最終，他以 2-6、4-6、6-4、6-3、7-6(8-6)比分險勝，成為 1949 年以來首位在前兩盤落敗的情況下，仍然奪得美國網球公開賽冠軍的選手。於星期日獲勝後，多米尼克‧提姆在紐約奪下職業生涯首座大滿貫冠軍，而同為勞力士代言人的阿根廷球手胡安‧馬丁‧戴波特羅(Juan Martín del Potro)亦曾奪得此項殊榮。

瑞士名錶大使多米尼克提姆登美國網球公開賽男單冠軍 喜獲第一個大滿貫（圖／品牌提供）

作為 ATP 職業網球巡迴賽(ATP Tour)中最具潛力的年輕球員之一，多米尼克‧提姆問鼎美網之前曾三次入圍大滿貫決賽，分別在今年的澳洲網球公開賽(Australian Open)，以及 2018 年和 2019 年的羅蘭‧加洛斯(法國網球公開賽，Roland-Garros)中距其個人首座大滿貫冠軍僅一步之遙，而其現排名為世界第三。經過這些重大賽事的砥礪，提姆在今年一路打進美網決賽的過程中，僅失了一盤。面對即將在兩週後舉行的法國網球公開賽，提姆更有信心能奪得第二座大滿貫獎盃。而勞力士亦是此賽事的大會指定計時。