高絲集團隆重宣布，將邀約著名演員周迅出任集團高端品牌「黛珂DECORTE」的亞洲區品牌代言人。即將滿46歲的周迅肌膚狀況依然細緻有彈性，原來他原本就是黛珂的愛用者，因此非常開心此次能夠能夠擔任代言人。

將充滿自信的上質之美傳向世界，是黛珂始終秉持的信念，隨著品牌在全世界受到越來越多消費者的青睞和肯定，黛珂萬中選一，找尋到一位能印證品牌內涵的代言人，來傳遞這份至高之美。2020年，也就是品牌誕生50周年之際，黛珂邀約了華語影壇知名演員周迅擔任品牌代言人，周迅獨特的知性魅力與由內散發出的靈氣，成為黛珂眼中的最佳代言人。更期望藉此向世界呈現，感性和技術融合的「巔峰」印象。

黛珂品牌事業部部長牧島伸彥表示：「周迅女士，是一位能充分表現融合知性與品格的真實之美、超越時光的永恆之美的女演員，這也是黛珂所強調的品牌核心價值。此外，她還富有强烈的社會責任感，而這恰好與黛珂品牌核心價值不謀而合。因此我們特地邀請她成為她成為品牌的亞洲區品牌代言人，向世界呈現出類拔萃的氣質美。」。

而周迅本人表示：「我非常榮幸能擔任黛珂品牌代言人。其實我本人早就是黛珂保濕美溶液和AQ甦活系列的忠實粉絲，也非常有幸能將黛珂的魅力傳遞給全世界。」

周迅將攜手品牌演出明星商品「黛珂保濕美容液」全新廣告，為黛珂50周年暖身。品牌正式邁入50周年的11月開始，則會在亞洲各國百貨賣場、國際機場以及免稅店等陸續展開宣傳活動，屆時全亞洲都能看見由周迅所詮釋的原生之美。