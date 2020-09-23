Jolin蔡依林出席白蘭氏記者會，久未在螢光幕前公開亮相的他剛滿40歲，特別分享自己的養生秘訣就是白蘭氏萃雞精，每天一碗雞精讓自己擁有好氣色！

為慶祝萃雞精聲勢扶搖直上，代言人Jolin也以一襲雪白俐落褲裝出席慶功記者會，舉手投足盡顯女神風采！被問及保養祕訣，Jolin則歸功於白蘭氏萃雞精的珍貴滋養，「每天早上起床，先來一碗萃雞精，就是最好的保養，感覺全身都浸潤在高級SPA的寵愛氛圍中，心境也跟著開闊起來。」

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 12:20 張貼

Jolin另外分享自己剛滿40歲的心情，他想像如果是十幾歲的人看到一個40歲的人大概會覺得對方很「德高望重」吧！他覺得奔三、奔四最大的差異就是不再對目標太過執著，呈現很放鬆自在的狀態，而且更能體會生活中的小小幸福，常常覺得喝一杯熱牛奶、幫自己煮一碗粥就很幸福、很療癒！

近年來，滋補觀念盛行，注重養生的女性族群呈現年輕化趨勢，除了借重外用保養品，更看重保健精補飲品滋養打底的功夫。以「滿足女性全方位滋補養生的需求」為利基點，白蘭氏於上半年宣告進軍滴雞精市場，一次推出「白蘭氏萃雞精—膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃雞精—孕哺滋養菁萃」雙品線，秉持獨特菁萃工法凝鍊而成的馥郁香氣與清爽口感，成功走出差異化路線，甫上市便獲得壓倒性好評，贏得「最好喝的滴雞精」的美譽，美妙滋味連Jolin也打趣地說：「我一次要喝兩碗才過癮！」中秋佳節將至，品牌也結合線上與線下通路祭出各項超殺優惠，有望再創銷售佳績。