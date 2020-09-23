Bottega Veneta於台北SOGO復興館開設的全新專賣店，以透視為設計靈感。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta於SOGO復興館獨家開幕奇異綠編織MINI JODIE，5萬5100元、奇異綠小牛皮POUCH 20，4萬8900元。（Bottega Veneta）

專注經營頂尖客層的精品品牌，今年業績不僅未受疫情影響，甚至看準這些貴客消費力不減反增而頻頻開店猛攻。本月像BOTTEGA VENETA（BV）於台北遠東SOGO復興館開出新店，精品代理商「世代國際」也引進波伽利、阿湯哥愛牌STEFANO RICCI男裝，該牌高人氣配件「雄鷹logo鱷魚皮帶」價格破8萬元，鑲嵌鑽石款甚至飆破2百多萬元，但台灣早有一批死忠富豪愛用。

來自義大利佛羅倫斯的STEFANO RICCI創立於1972年，該牌選擇最頂級面料與皮革，創作全球最頂尖中的頂客層愛的西裝、運動服、針織品和鞋款，品牌強項是富豪們最愛的細節，像有著對稱鱷魚皮的外套不僅輕盈，袖口羅紋近看才知也是柔軟頂級皮革，翻開則有華麗又藝術感的絲質內裡，讓「識貨」頂尖人士難以抗拒；該牌由專營低調富豪愛牌Kiton、Malo、FABIANA FILIPPI的「世代國際」引進，總經理鄭貴伊表示，STEFANO RICCI穿著時會透出一種「沈默的氣場」，是個能讓穿著者與國際競爭敵手平起平坐的奢華品牌。

而Bottega Veneta則在台北遠東SOGO百貨復興館開幕新店，全店以透明視感為主要設計風格，穿插品牌著名的編織圖紋讓人一眼便明。櫥窗延伸而出的水泥牆面，玻璃與水泥，兩種無機物呈現出彼此的獨特美感；店內設計延續透明視感，地面採用白色樹脂地面，和金箔牆面、拋光不鏽鋼陳列架、藍色收納櫃和軟墊皮革坐椅成為一種驚人的協調。而在品牌創意總監Daniel Lee接任之後，他操刀的雲朵包也是近幾季的熱銷款，這次為了復興館開幕新店，Bottega Veneta特地引進限定色系奇異綠，Pouch 20和Mini Jodie將於9月15至10月11日限時獨賣。