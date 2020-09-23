從《返校》、《做工的人》，到即將月底上映的《刻在你心底的名字》，曾敬驊入行資歷不到兩年，就交出亮麗的成績單，先後入圍金馬獎最佳新人獎和台北電影節最佳男主角獎，除了高顏值和181公分的身高優勢，待人有禮、人見人愛的好人緣，更是他在星海中脫穎而出的主因。
「我是家中的獨子，爸媽從小管我管得很嚴，對我期望很高。」曾敬驊分析自己的好人緣時，思考了許久，「不僅如此，我上面還有三個姐姐，一個妹妹，從小住在女生宿舍裡，特別受到照顧，但也被『釘』得很慘！」說完，自己也忍不住大笑。
正因為家教嚴、從小周旋在女人堆中，曾敬驊更懂得體貼別人，心思也更加細膩，但相對地也有些叛逆，從小就喜歡往外跑，不愛待在家裡被三個姐姐嘮叨管教，個性上不失大男孩的淘氣。
曾敬驊在電影《刻在你心底的名字》中飾演Birdy一角，角色設定也有三個姐姐，一幕飾演爸爸的龍劭華在教官室裡追著他打，導演特別把「你有三個姐姐」放入龍劭華的台詞當中，讓角色更加鮮活。他笑說，演這幕戲時他演得特別得心應手，因為與現實中的他很相似。
曾敬驊接受本報邀請進攝影棚拍攝美度表（MIDO）時尚專題，身穿 Moncler休閒裝扮搭配兩款2020年的新款表，一款是Ocean Star GMT腕表，一款是Multifort Mechanical Skeleton鏤空表，其中他最喜歡鏤空腕表，可以清晰看到腕表機芯運行的細節，非常酷炫。
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