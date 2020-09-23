adidas全新Z.N.E.系列邀請氣質女神張鈞甯率先演繹，以百變運動潮流LOOK大方展現自信與風采，更幫助運動與潮流愛好者無畏改變全心投入，以百分百專注開創自己的新篇章！

面對瞬息萬變的時代，專注讓我們無所畏懼面對任何挑戰與機會。adidas結合尖端科技工藝與運動美學推出全新Z.N.E.系列連帽外套與運動服飾，鼓勵專注於自己的熱情所在，勇敢迎接未來挑戰。全新Z.N.E.連帽外套採用寬大連帽設計，可阻絕外界紛擾與喧鬧，時尚剪裁與簡約配色更可滿足運動與日常穿搭。

Z.N.E.標誌性的全黑連帽設計能輕鬆隔絕外界喧鬧，讓張鈞甯加倍專注。（圖／品牌提供）

擁有許多戲劇代表作的女神張鈞甯也曾經歷過試鏡碰壁的低潮期，面對挫折她始終堅信：「失敗可以讓妳歸零，再重新開始。」抱持著熱愛表演、運動的心，張鈞甯全心投入每個角色，在不斷的挑戰中展現不同風格面貌與自我成長。

張鈞甯身著2020全新Z.N.E.系列連帽外套，以百變運動潮流穿搭大方展現自信與風采。（圖／品牌提供）

綁上俐落辮子頭的張鈞甯以銳利眼神帥氣詮釋全黑的Z.N.E.連帽外套，展露早秋潮流個性LOOK。標誌性的全黑連帽設計能輕鬆隔絕外界喧鬧，讓人加倍專注。全新Z.N.E.系列結合革新的雙面針織工法提升透氣與通風；別出心裁的蝙蝠袖設計則可修飾手型，外套兩邊式拉鍊和可調整高低的縮口褲腳則賦予運動穿搭的多元變化，為運動型格添加潮流注解，自信演繹屬於自己的個性風格！

▍活動

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★獎品內容 ｜ adidas Z.N.E.連帽外套*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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