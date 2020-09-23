日本大人氣品牌肌研，自上市以來廣受亞洲女性歡迎，不僅締造日本連續13年化妝水銷量第一名品牌紀錄，經典明星商品「肌研極潤保濕化妝水」更突破全球熱賣一億瓶的銷售奇蹟，平價卻擁有超強保溼力，連日本女星光希都被圈粉！

2020年肌研與日本同步推出全新「極潤」系列，添加樂敦製藥歷經16年鑽研的全新獨家機能型「乳酸菌發酵玻尿酸」，完美結合4重玻尿酸，為肌膚帶來更卓越持久的保濕力。肌研今年也力邀光希Koki擔任全新品牌代言人，擁有水潤Q彈肌膚的光希，透亮光澤彷彿由肌底散發出來，保養秘密全都是靠每天使用肌研！光希私下喜愛素顏，所以特別注重保濕，肌研全新極潤系列，成份單純溫和但卻擁有長效保濕力，洗臉後第一步，光希一定都會用「肌研極潤保濕化妝水」拍拍臉，若肌膚乾燥或上妝前，還會濕敷5分鐘，讓肌膚立即恢復水潤感。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 12:20 張貼

肌研自2004年於日本上市以來，始終持續不斷針對玻尿酸進行深度研究，致力於提供消費者更完美的保濕體驗，歷經16年鑽研，肌研有了全新突破，研發靈感來自600年前日本奈良正曆寺的傳統菩提酛清酒釀造工藝，日本樂敦製藥研究室將乳酸菌發酵技術運用於玻尿酸研製上，研發出世界首創全新機能型玻尿酸「乳酸菌發酵玻尿酸」，乳酸菌發酵玻尿酸不但能為肌膚補充水分，還能填滿肌膚角質層間隙，形成防護屏障，抵禦各種外來刺激，達到對肌膚不僅保濕、更是保護的卓越效果，使肌膚更健康透亮。

肌研極潤保濕化妝水、肌研極潤保濕化妝水清爽型、肌研極潤保濕乳液、肌研極潤保濕凝霜。（圖／邱映慈攝影）

全新極潤系列除了添加全新獨家乳酸菌發酵玻尿酸之外，更結合其他三種不同大小分子的玻尿酸，反覆嘗試超過140種的玻尿酸比例，終於研發出保濕力和滲透度都大幅進化的4重玻尿酸完美比例。大分子玻尿酸是最經典的保濕精華，能與肌膚皮脂融合，提升肌膚表層保水度；高效玻尿酸分子較小，卻擁有更佳的保水力，能為肌膚帶來更高含水量；而水解玻尿酸的特殊細微小分子，能迅速深入滲透角質層補充肌底水分，有效改善乾燥脫皮，讓肌膚自帶水潤光澤，妝前使用還能讓妝容更服貼不脫妝，長效保濕一整天。

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★公佈時間 ｜ 2020/9/30

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