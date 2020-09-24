今年因接下綜藝節目《玩什麼好呢》而人氣再度暴漲的南韓「國民妖精」李孝利，近日受邀登上時尚雜誌封面，在公開的照片中她完美演繹「下衣失蹤」穿搭，火辣的身材絲毫看不出已經41歲。

李孝利今年與Rain、劉在錫在一同接下綜藝節目《玩什麼好呢》的主持棒後，陸續推出混聲團體「SSAK3」及限定女團「退貨遠征隊」，與正花、Jessi、華莎等人攜手合作準備襲捲歌壇引發網友熱烈討論。雖不久前李孝利曾在節目中講出「想用中文名MAO打入中國市場」而引發大陸網友不滿及抨擊，但她在韓國的人氣依然居高不下。

在 Instagram 查看這則貼文 Lee Hyori Indonesia（@leehyoriid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 12:40 張貼

而出道多年，身材依舊火辣的李孝利，近日再度受時尚雜誌《Marie Claire》的邀請拍攝封面，在釋出的形象照中她換上多套秋冬服飾展現秋意，其中一張她只穿著灰色高領毛衣下半身沒穿，搭配紅色長靴坐在地上，露出性感的翹臀及腿根，成功吸引粉絲的目光。

在 Instagram 查看這則貼文 미디어 패션쇼（@fashionshowkr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 9:54 張貼

紛紛留言大讚「真是什麼造型都難不倒她」、「姐姐怎麼看都很帥氣」、「這組照片太好看了」、「剪了瀏海也很適合她」。