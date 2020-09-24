來自紐西蘭的超級名模史黛拉·麥斯威爾(Stella Maxwell)，擁有精緻五官、火辣好身材，網路上吸引超過532萬人追蹤。從不避諱秀出好身材的她，近日為了美國總統大選上傳了一張在花叢中「上空裸背」的照片，大方秀出凹凸有致的身材令網友看的大噴鼻血。
史黛拉擁有空靈外貌與178cm的高挑身材，2009年憑著廣告出道後便逐漸受到矚目，2014年首度登上「維多利亞的秘密時尚秀」展現極致好身材成功打開知名度，隔年也順利成為維密天使之一，在時尚界占有一席之地。另外，感情世界相當豐富的她，過去還曾與「暮光女」克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart)有過一段情，即使2018年兩人已分手依然讓人印象深刻。
而對於美國總統大選十分關心的史黛拉，為了鼓勵大家在11月3號投下神聖的一票，特別在IG上上傳一張「福利照」。只見她疑似上半身沒穿，僅穿著丁字褲及黑色長靴，裸著白皙美背秀出「性感之眼」及翹臀，並以簡短的文字「Vote」(投票)提醒大眾，立即吸引超過12萬人按讚。
照片還釣出英國電視名人瓦斯·J·摩根(Vas J Morgan)搞笑留言「我可以投你嗎？」成功製造話題。
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