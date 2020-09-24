便秘是現在人很常見的消化問題，便祕大部分的原因來自於生活習慣、壓力、飲食狀況不佳，要如何預防便秘？中醫師蔣佑晨說明，其實只要對症下藥治療，並且配合多喝水、培養運動與良好的飲食習慣，便秘的症狀就能夠被改善。

中醫師蔣佑晨說明，在中醫臨床上，便祕依照體質被分為五型，分別是熱秘型、氣滯型、氣虛型、血虛型、冷秘型，透過中醫師的診斷與確認，能夠精準的對症下藥去做調理。蔣佑晨醫師也補充說明，中醫博大精深，臨床上中醫師同時也會以八綱辨證輔佐，建議病人一定要親自前往醫師的門診，讓醫師根據病人的望聞問切加以診斷，才能更加對症下藥。

五型中的熱秘型易有口乾口臭、大便乾燥堅硬等問題，此時需多攝取苦瓜、西瓜等怯火潤腸的食物；氣滯型則是久坐少動、壓力大者較易擁有的體質，宜攝取柚子、陳皮等解鬱行氣的食物。氣虛型精神較差、易疲勞，需多吃補氣、養氣的食物如山藥、四物湯一類，不宜食用過多辛辣等刺激型食物；血虛型食慾較差、有貧血症狀，應攝取牛肉豬肝來養血潤腸。冷秘型手腳易寒冷、代謝力也差，可進補羊肉、桂圓等食物，不建議吃生冷食物。

便秘是許多人的煩惱，壓力大、沒有定時排便的習慣、喝水量不足、缺乏運動等，都是造成便秘的因素。中醫師蔣佑晨表示在看診時，接觸過不少因服藥而便祕的個案，而這些患者自行買浣腸劑、軟便劑，沒有排除造成便祕的根本原因，反而陷入惡性循環。如何避免養成便秘體質，除了要規律運動，飲食也要下功夫，攝取含有益生菌的飲品如優格、優酪乳等，選擇膳食纖維較高的水果，還有地瓜、糙米等粗製澱粉，促進腸胃蠕動且增加飽足感。不過有時便秘的症狀會因為個人的體質而有所變化，可能會需要中藥的調理與治療，才能達到更完整的改善。