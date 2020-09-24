台灣女星鮪魚（徐瑋吟）時不時就會帶著愛狗䉽䉽到處玩，更會大方分享在IG上跟大家分享，從「狗奴日常」就能看出愛狗心切，互動溫馨十分令人感動，近日，她現身台中超夯的漫畫的世界2D咖啡廳，更在「浴缸」造景中留下美麗的身影。

照片中，鮪魚身穿白色的小可愛背心，抓皺設計讓雪白酥胸更升級，突顯出豐滿的上圍，透過Ｖ字領口辣秀隱約的事業線，下半身則搭配牛仔寬褲，大腿巧妙挖洞，讓長腿看起來更有層次感，整體造型兼具火辣和休閒風。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 2:35 張貼

除了鮪魚的白皙美肌及穿搭受歡迎，紛紛引發網友們熱議，更有不少人直呼：「第二張很強欸」、「我喜歡第二張」，原來第二張照片正是她和愛犬䉽䉽的合照，意外釣出鮪魚本人逗趣回應：「哈哈哈好呀！狗比人受歡迎」、「䉽䉽得分」。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 上午 2:40 張貼

鮪魚的好身材十分養眼，萌犬對著鏡頭燦笑的畫面更意外吸睛，令粉絲們看了全都融化，直呼「第二張䉽寶完全融入周邊環境，毫無違和感」、「也太美了」、「超會拍」、「每一張都好美」等。