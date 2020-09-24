後疫情時代下腕表市場大復甦，以高端頂級腕表的表現最為亮麗，有「表王」之稱百達翡麗 (Patek Philippe)更是積極布局，搶在這一波報復性消費的反彈力道，發表一款7234G-001 Calatrava兩地時間飛行表，白金表殼搭配深藍色系表盤的唯美優雅，立刻在表壇掀起熱議。

百達翡麗新近發表7234G-001 Calatrava兩地時間飛行表，37.5mm表徑男女皆可佩戴。 (Patek Philippe提供)

全新登場的7234G-001 Calatrava兩地時間飛行表的表徑為37.5mm，風格中性復古，男女皆可佩戴，搭載324 S C FUS自動上鍊機芯是由294零件組成，具備品牌獨家研發的兩地時間裝置功能，透過鏤空與實心指針的設計輕鬆顯示兩地時間，調校當地時間的操作也十分便利，只需按壓左側的兩枚按把，就可以一小時為單位逆時針或順時針調整，過程不會影響腕表的精準程度。

百達翡麗新款7234G-001 Calatrava兩地時間飛行表，141萬4000元。 (Patek Philippe提供)

百達翡麗兩地時區飛行表向來是表迷喜愛的表款，回顧演進史，必須從2015年首創風格簡約、對比鮮明的飛行表談起，表盤上大型白字數字時標在黑色表盤的色彩對比，設計源自於1936年代兩款骨董飛行表的設計風格，該兩款骨董表目前珍藏在百達翡麗博物館內。

百達翡麗新款飛行表的透明底蓋可欣賞324 S C FUS自動上鍊機芯運行美景。 (Patek Philippe提供)

2018年，百達翡麗將原先42mm表徑的兩地時間飛行表縮小至37.5mm，並推出玫瑰金表殼奢華版，不僅深受男士的喜愛，也讓不少女性表迷為之傾心。去年，百達翡麗推出進化版5520P-001兩地時間響鬧腕表，兩地時區顯示與二十四小時響鬧裝置結合，以音錘敲打經典音簧鳴音響示，該響鬧裝置申請四項獨家專利。

今年新款7234G-001 Calatrava飛行員兩地時間腕表採用時尚的深藍色表盤，搭配經典的白金時標與指針，顯示更加清晰，除了深藍色小牛皮表帶外，另附復古咖啡色小牛皮表帶，更添復古風情。