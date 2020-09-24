來自於美國佛羅里達的街頭滑板品牌 RIPNDIP 以其最為招牌的比着中指的白猫Lord Nermal和充满逗趣气息的外星人Lil Mayo紅遍全球，而近日 RIPNDIP 又再展開全新企劃，於洛杉磯品牌旗艦排旁開設 RIPNDIP Gallery 限定商店。

RIPNDIP Gallery 內部滿滿的中指（圖 / 東TOUCH）

本次的 RIPNDIP Gallery 限定商店以中指貓 Lord Nermal 作為主角，而全系列商品以「半剖」為設計主軸，最令藏家們瘋狂的則是首度推出「Lord Nermal vinyl figure」公仔，除了超吸睛的 100cm 的大型尺寸，另有限量五百組，約 35cm 的正常尺寸，包含黑色、紅色與綠色可供選擇。

首次推出的中指貓半剖公仔非常可愛（圖 / 東TOUCH）

結合米其林動作的中指貓鏡面擺件（圖 / 東TOUCH）

服飾系列亦緊扣半剖的主軸（圖 / 東TOUCH）

以娃娃黏結堆砌而成的座椅配件非常有趣（圖 / 東TOUCH）

本次的旗艦概念店除了吸睛的公仔商品，更有許多定番的T恤、帽T 等服飾，以及米其林動作的鏡面擺件、地毯等超有趣配件，喜歡的粉絲可前往 RIPNDIP 官網了解更多消息。