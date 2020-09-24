迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）終於在本月4日在台灣上映，除了主演女主角的大陸女星劉亦菲話題不斷，近期網上更瘋傳在電影中的「最美替身」！這位正妹名叫劉亞西（YAXI LIU），她與劉亦菲因戲結緣，兩人曾發出在片場穿著戲服的合照，同樣都是巴掌臉美女。

在 Instagram 查看這則貼文 刘亚西 YAXI.LIU（@_liuyaxi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 上午 1:35 張貼

劉亦菲與替身私下合照，關係不錯。(取自新浪娛樂)

劉亞西擁有跟劉亦菲一樣的雪白皮膚、精緻五官，配上纖瘦骨感的好身材，吸睛程度絲毫不輸劉亦菲，私下的她穿搭偏向簡約浪漫的休閒風，假日和朋友外出時，穿上嫩紫色公主袖上衣搭配黑色緊身褲，大方辣秀纖腰，頗有韓系小姐姐的韻味。

在 Instagram 查看這則貼文 刘亚西 YAXI.LIU（@_liuyaxi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 10:56 張貼

私下的劉亞西個性活潑，就跟一般的青春少女一樣，時不時就會上傳辣照到IG上跟粉絲們分享生活近況及穿搭，先前她曾穿上火辣真理褲現身水族館，展現火辣緊緻的美腿，大方秀身材。

在 Instagram 查看這則貼文 刘亚西 YAXI.LIU（@_liuyaxi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 上午 10:25 張貼

電影《花木蘭》以花木蘭代父出征的故事為主軸，導演先前曾公開大讚劉亦菲的騎馬與武打動作都十分標準，有9成的打戲都是劉亦菲自己上陣完成，但部分劇情依舊需要替身，據悉，有一場花木蘭與單于在高台上對打的危險戲碼，正是由劉亞西代打拍攝，讓網友紛紛大讚她的動作令人超驚艷。