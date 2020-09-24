大陸女星迪麗熱巴因演出古裝夯劇《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》爆紅，擁有來自新疆血統的白皙皮膚及深邃五官，宛如混血兒般的高顏值，是娛樂圈中公認的零死角女神。近日，她以一頭「齊耳短髮」登上時尚雜誌，大膽改造甜美形象引發熱議。

近日，迪麗熱巴登上雜誌《瑞麗服飾美容》 10月刊封面，她化起個性風格的野生粗眉、大紅唇，一改過去的浪漫女神風，就連髮型都變了！她頂著一顆齊耳短髮，搭配眉上瀏海讓她看起來更顯得臉小精緻，站在和煦的陽光下撐著傘，依舊自帶異域風情，造型前衛又復古。

迪麗熱巴剪齊耳短髮大解放 胸前透視成亮點（圖／摘自微博@Twice-Chic）

在服裝方面，迪麗熱巴身穿一套拼接套裝，胸前的V字半透視效果成為亮點，性感模樣一曝光就造成不少好評，讓網友們看了紛紛激動留言：「今天是酷酷迪」、「姐姐真的最有魅力」、「短髮的熱巴很帶感」、 「熱巴好多變」等。

迪麗熱巴剪齊耳短髮大解放 胸前透視成亮點（圖／摘自微博@Twice-Chic）

迪麗熱巴的高人氣從戲劇圈一路燒到時尚圈，堪稱新一代流量女神，更與有「新疆維納斯」之稱的古力娜扎、佟麗婭、熱依扎被封為「新疆四美」。