25歲美國超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)生了！她無預警在IG上公開已經順利生產的消息，只見照片中，清晰可見英國男星爸爸贊恩（Zayn Malik）的手，輕輕靠在寶寶身上，超有愛畫面一出立刻引發騷動，短短時間就吸引將近600萬人按讚。
媽媽吉吉在貼文中逗趣寫下：「我們的女孩在這個週末加入了我們的地球生活，她已經改變了我們的世界，非常愛她！」而在爸爸贊恩則同時在Twitter和IG上，發出了另一張「爸爸視角」的小手照，只見女兒迷你小手緊扣他的食指，畫面超萌。
照片中，可見女兒的手尺寸雖然超小，卻有著超修長的手指比例，纖長型的指甲前端就像是雞蛋，才剛出生就有一雙纖纖玉手，令人相當佩服兩夫妻的強大基因。其實在6天前，吉吉才剛曝光自己在大約27週的一系列孕照，如今順利曬出女兒的萌照，令廣大粉絲都當替他們開心。
而贊恩則瞬間化身女兒控，在IG寫下：「我們健康美麗的女孩誕生了，無法用文字去形容我現在的感受，但我對這小嬰兒的愛已經超出我的想像，感激讓我遇見並擁有她，期待我們未來的生活。」從貼文中就能感受到這對新手爸媽的喜悅，簡單的文字卻藏著滿滿的愛。
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