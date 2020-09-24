女星謝沛恩（Aggie）近日前往 MOSCHINO 2020 秋冬新品鑑賞會，Aggie 表示:平時個性古怪的自己，今天有機會搖身一變變成瑪莉安東尼皇后，像是拍攝穿越劇一樣，回到了十六世紀的凡爾賽宮。很開心今天能嘗試新的浮誇造型，小時候自己比較像小男孩的個性，比較不會嚮往打扮成華麗優雅的公主，現在長大後，逐漸懂得當優雅女性的魅力，也發現不同面相的自己。

Aggie 本身也很喜歡衣服上華麗細節，就像她今天身上演繹的這一套是凡爾賽玫瑰系列搭配高聳髮型，以浮誇的造型重現法國皇室最耀眼輝煌的時光。另一套以蛋糕上的奶油擠花裝飾為主的西裝式洋裝，富有多層次感與柔和浪漫風情，將復古與時尚的創意融合發揮到極致。

謝沛恩多層次蛋糕裙洩美腿 浮誇演繹瑪麗安東尼皇后（圖／品牌提供）

從瑪麗·安東尼(Marie Antoinette)的鍍金奢侈品到東京的繽紛糖果色調，Jeremy Scott 的 MOSCHINO 2020 秋冬女裝系列是關於華麗幻想、視覺感十足的趣味和理所當然的戲謔。風華絕代的法國時尚皇后，今天也出席大秀了!嚴格說起來，是在 Jeremy 的創意下，以「動漫安東尼」從 2020 年的舞台走出來和我們見面，彷彿回到 18 世紀，在凡爾賽宮廷最耀眼輝煌的時光。

從瑪麗·安東尼(Marie Antoinette)的鍍金奢侈品到東京的繽紛糖果色調，Jeremy Scott 的 MOSCHINO 2020 秋冬女裝系列是關於華麗幻想、視覺感十足的趣味和理所當然的戲謔。（圖／品牌提供）

最讓人驚豔的壓軸晚禮服系列，為戲謔感十足的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗·安東尼經典名言「他們幹嘛不吃蛋糕”Let them eat cake” 」。當時被認為揮霍無度，鍾情享樂的她，在人民活在水深火熱，連麵包也吃不到，快要餓死之時，說出了這句話。瑪麗·安東尼是否真的說過這句話已經不重要，這是對某些當權者所作所為的狡黠評論。在紛擾與人心惶惶的現今社會，有場華麗、能讓人會心一笑且振奮人心的大秀，是讓我們喘口氣繼續往前的動力。