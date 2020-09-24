向來賦予灰色多重層次與漸層的紐約設計師品牌Thom Browne，揮別春夏的華麗宮廷風格，將2020秋冬ready-to-wear系列帶回沉穩的中性風格，並在細節處點綴上戲劇感又不失內斂的童趣元素。今年秋冬，Thom Browne更與智慧型手機品牌Samsung攜手推出Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne 限量版。

音樂才子李英宏日前分享Thom Browne 的日常穿搭風格，著重質感低調路線，也表示非常符合自己日常的穿搭風格。演繹Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne 限量版時，提到吸睛的經典Thom Browne元素巧妙植入限量版手機內建介面，以及將最新款的不鏽鋼41mm藍牙 Galaxy Watch3 Thom Browne 限量版內建功能融合在生活之中。

音樂才子李英宏曝穿搭風格 著重經典紅白藍3色低調質感（圖／品牌提供）

透過內建功能隨時記錄創作靈感，融合音樂創作與科技生活。李英宏也透漏近期將為電影製作配樂與主題曲，追求音樂創作上更新的突破。除此之外，也將帶著Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne 限量版微微的流浪一下，重新準備充電，並帶來更新的作品。

音樂才子李英宏曝穿搭風格 著重經典紅白藍3色低調質感（圖／品牌提供）

Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne 限量版誕生理念兼併兩方品牌對於簡約洗鍊設計的堅持，和Thom Browne詠讚來自50、60年代商務洗鍊風格不謀而合，流徜時裝至科技，將跨世代的工業產品融為一體，兼併過去、現在及未來。限量版外觀以雋永的灰色系，並刻有該品牌眾所知的經典紅、白、藍三色條紋；軟體規格方面，有獨家設計的開機畫面、手繪桌布及鎖定螢幕、應用程式圖示與相片風格濾鏡，每處細節從裡到外都充滿了 Thom Browne 元素。