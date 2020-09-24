台灣人愛吃火鍋，尤其特別喜歡麻辣鍋，而吃麻辣鍋通常需要呼朋引伴，當一人獨處或臨時嘴饞時該怎麼辦？壹加壹餐飲集團特別推出一個人就能享受的麻辣鍋，怕辣的人也能選擇牛奶鍋、番茄鍋，今年秋冬想一人開鍋超簡單！

甫於9月初開設「1+1鍋物」首家百貨旗艦店的壹加壹餐飲集團，主打平價且優質的雙主餐，開幕至今每日平均賣出超過兩百鍋，乘勝追擊在9月底再度於京站設立全新品牌「辣MINI(1+1鍋物)」，這是首度有個人麻辣鍋進駐百貨商場，為通勤族、上班族與學生眾多的京站提供了一個用餐的新選擇，「辣MINI(1+1鍋物)」發揮集團優勢，供應精緻且平價的個人麻辣鍋物，嚴格挑選食材，選用Choice等級的美國牛五花與霜降牛、台灣本土優質梅花豬及有海中的酪梨之稱的高營養深海魚，搭配成海陸或是雙倍肉量的獨享麻辣鍋套餐，每鍋只要180元起，最貴的「麻辣雙倍五花牛肉鍋」也只需280元，就能享用雙倍份量五花牛肉。

辣MINI 1+1鍋物價位落在180元至280元間，秋冬時節突然想吃麻辣鍋一個人也能開鍋。（圖／邱映慈攝影）

湯頭特色是採用天然中藥材與辛香料及中藥材炒製的麻辣醬，歷經數月研發，放入昆布高湯中以1比12的黃金比例熬煮而成，可以喝的麻辣湯頭，香而不燥，溫潤甘口，把豆腐、鴨血與肥腸放入湯頭慢滷，麻香帶勁的好滋味全都滷進食材中，也讓店內的「麻辣滷豆腐」與「麻辣滷鴨血」媲美知名老牌火鍋店，堪稱是品牌靈魂代表，柔、嫩、入味一口入魂，絕對讓您吮指回味。

「麻辣滷豆腐」與「麻辣滷鴨血」。（圖／邱映慈攝影）

受疫情影響，不少集團的展店計畫延後，而壹加壹餐飲集團不畏疫情，下半年連開兩家新店，以雙品牌、兩種路線搶攻年底的聚餐市場，老闆David表示：「台灣人熱衷吃火鍋，不分季節就是要吃鍋，而集團擁有17年的經驗，在湯頭、食材與價格上都有高水準的服務，趁著天氣轉涼前開出兩間新店，雙主餐主打的「1+1鍋物」位在信義區黃金地段，年底聚餐跨年看煙火都推薦，另外，「辣MINI（1+1鍋物）」是集團嘔心瀝血的新品牌，提供台灣人最喜歡的麻辣鍋，讓你不用揪團就能獨享，湯頭可以喝，還能調整辣度，「辣MINI」更是全台百貨第一家的個人麻辣鍋，讓你一個人也能自在享用，預計今年還會有新品牌與各位見面，也請敬請期待。」

個人麻辣鍋物中的鴨血、豆腐媲美知名老牌火鍋店，堪稱是品牌靈魂代表。（圖／邱映慈攝影）

壹加壹餐飲集團旗下「辣MINI(1+1鍋物)」首間百貨個人麻辣鍋9月25日於京站正式開幕，推出開幕優惠活動9/25-9/29兩人同行第二鍋半價，每日限量100組，9/30-10/31來店打卡免費送麻辣滷鴨血，嗜辣的單身貴族等你來品嚐！