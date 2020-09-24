輕食主義當道，肌膚保養也要奉行輕食哲學，3INA全新推出肌膚低卡彩虹食譜「親肌LIFE保養系列」，從深層卸妝、保濕噴霧到潤色護唇膏，主打減法保養概念，採用天然無負擔植萃成分，打造給肌膚吃的「零卡輕食健康餐」，不怕保養負擔超標，簡單養成輕盈純淨肌、引領健康美肌新輕食風潮！

3INA親肌LIFE保養系列全新推出7款輕食無負擔保養，主打首創「先油後膜」科技「親肌LIFE超膜潤澤卸妝油」，添加四種天然植萃油，運用獨特的親肌成膜科技，深層卸除頑固彩妝後、瞬間成膜將保養成分封存於肌膚，潤澤補水透亮，宛如用卸的發光面膜，達到高效卸妝、保養二合一！再搭配全新升級「親肌LIFE眼唇卸妝液」，有如眼妝唇彩橡皮擦般，一擦還原純淨裸肌，輕柔不黏膩；定妝乖乖噴「親肌LIFE甦活水噴霧」，全新添加持妝涼感薄荷精萃與智慧控油凝脂微粒，清爽補水、降低膚溫、持久定妝，打造持妝水光美肌。乾燥死皮唇紋救星「親肌LIFE粉潤色護唇膏」注入柔潤保濕嫩唇精華，有效填補唇紋、改善死皮，修飾暗沉唇色，打造Baby柔嫩膨彈美唇！

3INA親肌LIFE保養系列全新推出7款輕食無負擔保養。（圖／邱映慈攝影）

親肌LIFE甦活水噴霧更新成分，包裝也變得更方便攜帶，隨時都可以拿出來補水定妝。（圖／邱映慈攝影）

親肌LIFE超膜潤澤卸妝油和淨透潔顏凝膠。（圖／邱映慈攝影）

親肌LIFE粉彈潤水凝霜，塗抹於肌膚瞬間化開爆水，迅速吸收，保溼不黏膩。（圖／邱映慈攝影）

親肌LIFE粉潤色護唇膏打造Baby柔嫩膨彈美唇。（圖／邱映慈攝影）

3INA甜心小方塊「甜心濾鏡腮紅」上市至今，口碑好評不斷，迅速攻佔洗版霸屏各大美妝平台！為歡慶腮紅大熱賣，3INA特與知名手搖飲「鹿角巷THE ALLEY」跨界合作，以腮紅熱賣色「#369莓果西柚塔」寶寶系軟萌柚香草莓色、「#504蜜桃奶霜」溫柔小姐姐系焦糖水蜜桃色為主要色調，分別打造女神光甜心特調「#369西柚金芒泡泡」、「#504蜜桃Mojito泡泡」，激美吸睛漸層光透色澤，有如套上濾鏡般的嬌嫩紅暈雙頰，讓你從臉頰甜到舌尖，攜手再創話題巔峰！

「#369莓果西柚塔」腮紅和「#369西柚金芒泡泡」飲料特調。（圖／邱映慈攝影）

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