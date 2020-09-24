繼2019年Farcent香水胺基酸沐浴露上市半年熱銷20萬瓶的好成績後，Les Parfums De Farcent (Farcent香水系列)再度與國際級調香師攜手合作，於今年9月推出柔美「罌粟花」香氛，注入「罌粟花」象徵堅毅、柔美的花語精神，更利用罌粟花兼具希望與生生不息的溫暖意象，訴說品牌陪伴女孩由青澀邁入堅毅並成熟的里程碑，更期盼在每個人成長的過程都能因為有Farcent香水系列香氛的陪伴，而更愛自己一些，也因為不同時期、不同香水香氛的陪伴，讓喜歡自己、愛自己這件事可以有更多的理由與原因。

「Farcent香水胺基酸沐浴露－－罌粟花」前調以清新萊姆與紫羅蘭葉，混合中調為玫瑰、依蘭依蘭、鈴蘭，尾調搭配雪松、罌粟花，兼具優雅與柔美的奶油系花香，添加有機金盞花能有效於沐浴時舒緩不安的肌膚狀態，透過多重保濕成分：海藻糖、尿囊粟、荷荷芭油、乳木果油的注入、讓洗後的肌膚柔嫩、水透更散發知性的清新氛圍，是一款適合各年齡膚質的香氣，與Farcent香水系列各香型揉合使用，更可以產生不同氛圍的感受，讓每一天的沐浴時光都是一種新的體驗與守護。

Farcent香水系列於今年9月推出柔美「罌粟花」香氛，品項包含沐浴露、室內擴香、衣物香氛袋。（圖／品牌提供）

Farcent香水室內擴香以象徵重生與希望的罌粟花為主調，迷人的依蘭依蘭交織著清新的黑加侖，散發優雅的花果香前調。透過玫瑰的清新與罌粟花的活力，散發出優雅又溫暖的中調感受；最後酌以香草點綴麝香，增添中性氣息，營造出柔美溫暖的花香；並添加日本植物消臭因子，能有效分解異味、還原清新空氣，獨家設計團隊打造之時尚瓶身設計，更可讓平日單調的居家空間瞬間質感提升，輕鬆打造個人專屬的Me Time小時光。

韓劇經典回眸與女主角轉身穿上經典大衣的場景總讓萬千男孩女孩為之嚮往，除了名牌服飾、完美造型外，衣物所散發的香氣絕對是一大關鍵!「Farcent香水衣物香氛袋－－罌粟花」前調為佛手柑，混合玫瑰、鳶尾、紫羅蘭花香，尾調搭配麝香、雪松的溫暖香調，除了能放置於鞋櫃、包包、車內，更可以放置於衣櫃，有效增添衣物香氣之餘，更可去除潮濕天氣所產生的異味，簡單製造舉手投足韓劇的穿衣飄香的場景。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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