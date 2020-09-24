肌膚保養最重要的課題就是保濕，近幾年的當紅成分，除了眾所皆知的玻尿酸外，近期醫美診所、保養專家也都力推的保養成分就是「維他命B5」！

漫雲思境診所院長皮膚專科高珮菡醫師分享，維他命B5及玻尿酸擁有良好的保濕跟滲透力，藉由強大的抓水及補水特性，有效幫助肌膚保濕。維他命B5同時具有修復皮膚屏障、傷口的功效，像是術後肌膚處於敏感狀態，過度複雜成分反而會傷害皮膚屏障，造成肌膚負擔。回歸最基礎的保養，選擇簡單無多餘添加以及保濕保養品，就能做好保濕、找回健康肌膚。

AHC瞬效保濕B5微導系列含有高純度的維他命B5和玻尿酸成分。（圖／邱映慈攝影）

征服5,000家醫美診所的韓國醫學美容保養品牌AHC，旗下明星產品「瞬效保濕B5玻尿酸精華液」早已靠它超強的保濕力征服挑剔的韓妞，更創下韓國每6秒賣出1瓶的佳績。2020年AHC更做出革命性的進化，升級醫美級高純度成分、首度導入使用醫美科技、搭配臨床測試提供新境界强大保濕力。知名保養專家丹楓老師也讚不絕口表示，新升級的「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華」將維他命B5提高到兩倍濃度，還有搭配98%高純度的維他命B5，使用後肌膚由內而外被修復，也因為保水度提高，使用後連細紋都明顯減少，維他命B5優異的穩定性，也降低更多外在過敏的可能，使用後不僅有降膚溫和達到鎮定的效果，還能減少肌膚發炎的可能性，給予肌膚保濕且澎潤的狀態。

瞬效保濕B5玻尿酸精華液是這系列的明星商品，給予肌膚直達肌底的強大保濕力。（圖／邱映慈攝影）

開始戴口罩之後大家也更加注重臉部肌膚清潔，但也因此可能讓肌膚更加乾燥，加上換季會出現的乾癢、泛紅、缺水等肌膚問題層出不窮，保濕更是一大重要課題。AHC醫美團隊研究嚴選高濃度、安全成分，打造全新「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華」，以純粹強大的保濕力拯救沙漠敏弱肌。「AHC瞬效保濕B5微導系列」不用外出也能在家享受醫美SPA等級的保濕效果，在保養流程中加入一罐讓醫美療程後的肌膚保濕效果更加有感持久，一般在家保養，更可以輕鬆享受Home Spa媲美醫美保濕的效果，完美展現肌膚彈潤光澤！

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★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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