南韓7人女子團體CLC，9月2日強勢回歸發行全新單曲《HELICOPTER》，上線短短幾天MV便在YOUTUBE中突破千萬點閱掀起話題。而穿搭風格總是大膽、前衛的隊長張丞延(장승연)近日在前往電視台錄製節目時，當天所穿的「上班路穿搭」也再次受到網友熱烈討論。

CLC於2015年出道後以精湛的舞技及節拍感強烈的舞曲吸引粉絲的喜愛，陸續推出《ME》、《Devil》、《NO》等暢銷單曲，前途一片看好。而睽違一年再推出新單曲《HELICOPTER》的她們，這次的歌曲不僅更有爆發力，團員們的造型也更為性感成熟，讓粉絲們大感驚豔，單曲一出立刻登上各大音源下載排行榜前幾名，並在音樂節目中獲得大眾好評，聲勢再攀高峰。

在 Instagram 查看這則貼文 쁸（@cube_artist_friends）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 上午 5:39 張貼

每次出現總能引起矚目的張丞延，9月16號前往錄製MBC電視台的音樂節目《Show Champion》時，以一件圖騰蓬袖上衣搭配白色寬褲出現，但當她準備與粉絲們打招呼時，才發現她將衣角綁至胸下大方秀出結實的馬甲線，讓原本普通的上衣變成亮點。

粉絲們看了也紛紛大讚「這腹肌練得太好了」、「真的是川字腹肌」、「身材真令人羨慕」、「看到她的腰我都不敢吃了」。

23歲女星張丞延(장승연)「上衣綁至胸下」伸手洩超狂纖腰馬甲線（圖／Newsen）