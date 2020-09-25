23歲美國新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），從出道以來一直都以前衛、大膽的穿搭風格而受到粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日她再度知名香水品牌拍攝新一季型錄，火辣的造型再度引起網友的熱烈討論。

貝拉哈蒂德，與姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）從小便承襲了模特兒母親的優良基因，同樣擁有精緻五官與175cm高挑的火辣身材，在伸展台上發光發熱，成為新一代時尚寵兒，加上過去曾與饒舌歌手威肯（The Weeknd）的戀情讓她知名度遠播。

而近日為知名香水品牌「Versace」(凡賽斯)拍攝新品的她，在個人IG上曬出一系列側拍，只見她穿著雪紡材質的透視長裙，不僅前面V至性感三角洲、背部也挖空，東西半球與結實的腹肌線條若隱若現十分性感，立即吸引超過96.3萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 上午 9:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 16 日 下午 5:08 張貼

另外，不久前她也曬出與懷孕中的吉吉哈蒂德一同享受晚霞的合影，逗趣的對比照同樣吸引超過500萬人按讚，也看出她們姐妹間的好感情。