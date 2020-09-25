隨著夏季逐漸進入尾聲，以下搶先特蒐2020秋冬髮型以及髮色趨勢，讓造型同步換季，以嶄新的樣貌迎接秋冬來臨！

▍1.「微線感瀏海」時髦氣場大翻倍

想為日常髮型作點變化？不妨試試用瀏海變化出一點小巧思。抓取前額右側部分髮絲造型而成的「微線條瀏海」，成為2020年秋冬時裝伸展台上的髮型亮點之一，透過簡單的旁分瀏海微整，即可修飾臉型、營造出氣質滿點的高街時尚氣場，不僅能與低馬尾髮型搭配，更可與短髮組合出自然不造作的率性風格！欲打造「微線條瀏海」，首先旁分瀏海，以手指輕輕搓揉瀏海髮絲，創造出交錯紊亂的髮絲紋理與線條層次，再沾取少量髮凍將瀏海固定。接著使用輕塑型造型噴霧，為髮型整體做輕定型。最後再以鏡光霧打造如絲緞般光澤後即大功告成！

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▍2.「短俏系撩耳鮑伯」俐落有型不挑齡

曾風靡全球、人氣不墜的髮型「鮑伯頭BOB」，今年秋冬再度席捲回歸！俐落、前衛、擁有超強修飾效果、且能完美襯托五官立體度、各種臉型皆能駕馭的鮑伯頭，是各大伸展台超模與時髦女子的定番愛用髮型。有別於以往的形象，2020秋冬主打「短俏系撩耳鮑伯」，保留原有鮑伯頭造型中的經典圓弧剪裁，將焦點著重於髮尾外翹弧度，營造出帶有復古風情的俏麗活潑感。「短俏系撩耳鮑伯」的造型重點，首先使用熱工具平板夾將髮尾向外捲出弧度，接著將兩側髮絲勾於耳後梳整服貼，最後搭配強塑型定型噴霧定型、並以鏡光霧打亮，營造髮絲柔順光感後即輕鬆搞定！

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▍3.「焦糖布蕾咖、提拉米蘇棕」自帶迷人歐美混血感

以深褐色結合杏白色光澤挑染線條所調配出的「焦糖布蕾咖」、及「提拉米蘇棕」，運用褐色濃度、冷暖色調的調整，同時搭配多層次、色度的挑染技巧，以不規則的方式混搭於髮絲之間，打造出仿若咖啡拉花的混血系風格，是2020秋冬必備的大勢髮色！前者適合白皙與偏鵝黃肌膚的女孩們，後者則可完美襯托健康的小麥膚色！挑染混搭色調的「焦糖布蕾咖」與「提拉米蘇棕」，在不同光影下能呈現出各種令人玩味的髮色變化，不僅帶出髮絲線條中的律動感，一點也不顯得單調，更能使整體氣質度UP，散發出滿滿的歐美混血感，保證回頭率十足！

在 Instagram 查看這則貼文 이태원미용실 차홍룸 한남점 김소피아（@chroom_sofia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 5:07 張貼