女星梁子淇(Liang Zi Qi)身材火辣、臉蛋精緻，不僅是IG上小有名氣的「三鐵女神」，私下的她更是少見的重訓武打女演員，過去曾參與武打電影《武術奇蹟》演出，深受大票粉絲喜愛。先前，她與好友現身台北大佳河濱公園，相約參加泰國S2O潑水音樂文化節，身穿豹紋泳裝辣翻全場。

個性大方的梁子淇從不吝嗇展現好身材，時不時就會發文分享工作花絮及生活點滴，在照片中，她穿上一套白底咖啡色豹紋的連身泳裝，胸前以圓形金屬環作為裝飾，凸顯出性感的人字深V美胸！而下半身則採取超高衩設計，搭配上撞色的珊瑚色泳褲，讓她的美腿看起來就像180cm的超模，一轉身的電臀曲線更是超養眼。

在 Instagram 查看這則貼文 LiangZiQi梁子淇🇹🇼台灣重訓武打女演員（@viviana_weiwei）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 8:23 張貼

除了不定期秀身材，梁子淇更熱愛傳遞正向能量，先前她發文表示，「我相信我有很正的氣場及能量，其實每個人都有很棒的能量&正氣，我們要珍惜且散發出來。」如果是在面對不順心的時刻，她則建議，「適時對自己溫柔，低潮時學會放過自己。」以暖心發言展現知性的一面。

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對於梁子淇的性感寫真，粉絲們總是超捧場，紛紛回應：「超級辣」、「真的好喜歡妳」、「噢噢這很過分喔」、「你的美麗是因為你那發自內心的真笑容，太美了！！」、「歡迎穿上路」等。