南韓31歲女星金栽經(김재경)，近幾年轉戰戲劇圈後表現亮眼，還曾在演技大賞中獲得大獎。近日她接下運動品牌代言拍攝一系列內衣型錄，在公開的照片中大方展現纖細又結實的好身材，吸引網友們熱烈討論。

由女團Rainbow出身的金栽經，擁有甜美臉蛋、清新氣質與日本女星綾瀨遙神似，因此也有「韓國綾瀨遙」之稱。2016年離開團體活動後金栽經開始獨立發展，陸續接拍《高貴的你》、《我們遇見的奇蹟》、《火星生活》、《壞爸爸》、《初次見面我愛你》等電視劇，今年也將首次登上大螢幕推出電影《簡易車站》令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Jaekyung🌈（@_kimjaekyung_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 下午 8:55 張貼

而人氣逐漸攀升的她，近日也接下不少廣告代言頻頻吸金。日前網路上便釋出金栽經為運動品牌FILA所拍攝的形象照，只見她大方脫掉外衣只穿上紅色及黑色的內衣褲，秀出凹凸有致的身材與腹肌線條，與過去保守的穿搭大相逕庭，還有幾張以「男友視角」來拍攝，立即電暈一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 FILA UNDERWEAR 휠라 언더웨어（@fila_underwear）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 下午 11:25 張貼

紛紛留言大讚「身材太好了吧」、「這次的尺度好大」、「這才是性感的健康美」、「姐姐太辣了」。

在 Instagram 查看這則貼文 FILA UNDERWEAR 휠라 언더웨어（@fila_underwear）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 1:09 張貼