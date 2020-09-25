ORBIS即將於2020年10月1日推出一系列秋冬彩妝新品，包含腮紅、眼影、眼線液、毛孔修飾露、遮瑕膏等品項，以讓人感到懷念以及溫暖的大地色為基底，並在眼妝用上了閃耀的顏色來表現未來感，是能夠演繹大人光澤顏的秋冬彩妝系列。

2020年秋冬ORBIS新發售了「絲絨微光腮紅」，以宛如原生肌膚自然透出的好氣色，絲絨半霧感的特殊構造珠光，抑制光線的正向反射，能將顯色光線調整至圓融，實現不張揚不刺眼自然好氣色，粉質細緻並帶有一般粉狀腮紅少有的軟糯潤澤感，能服貼肌膚不顯乾紋，長時間維持剛上妝般的精緻妝感！採用去除雜質、撫去暗沉的高透明度色料，輕輕一抹就能讓整體膚色更顯透亮。

絲絨微光腮紅為數量限定彩妝。（圖／品牌提供）

ORBIS今年秋冬以「Nostalgic Future」為概念，推出兩款秋冬限定色的ORBIS好睛采雙色眼影，兩款限定色，宛如楓葉季節感的琥珀橘搭配定番金棕色，作為日常妝容也不突兀、透明仙氣感的橄欖綠搭配細緻的藍色珠光，襯托眼神更澄澈明亮！先以陰影色雕刻出深邃輪廓，雙色交疊比單色更能賦予眼妝層次感，粉質細緻能輕鬆一抹彷彿就能融入雙眼肌膚的輕盈質感，用手指就能層疊出透亮深邃的漸層妝感，不易斑駁卡粉形成色塊界線，添加滋潤保濕成分呵護眼部肌膚，創造更多自我風格！

兩款秋冬限定色的ORBIS好睛采雙色眼影。（圖／品牌提供）

「好繪畫眼線液」將推出秋冬限定色「流金」、帶有細緻珠光感、近似膚色的低調金色，局部點綴提升眼神高級質感，極細筆尖描繪出清晰線條，加入強力對抗汗水、皮脂的「Lasting Film成分」，長時間維持深邃雙眸的美麗印象! 卸除時也只需要以熱水就能簡單卸淨！穩定好握持的筆桿及容易控制力道的彈性短刷毛，無論什麼樣的線條都能穩定描繪，另外眼皮的呵護也以2種保濕成分「洋甘菊花精華」以及「玻尿酸」，全方位保護細緻敏感的眼周。

「好繪畫眼線液」秋冬限定色「流金」。（圖／品牌提供）

新包裝上市的毛孔掰掰修飾露，化解毛孔粗大、膚況凹凸不平、泛油脫妝卡粉好像白芝麻等妝容煩惱，柔化顆粒感、凹洞感，金縷梅葉精華能收斂毛孔，於隔離飾底後、粉底產品前薄薄打底一層，短短15秒就能神隱不完美！粉修飾美肌遮瑕膏含有Amino Fix成分，協助膏體緊密貼合肌膚紋理，不乾燥不卡紋，搭配全新高透光性粉體高遮瑕力卻很清透, 建議在粉底液後、粉餅之前使用，直接疊在斑點上並用指腹拍勻邊界，巧妙修飾展現長效完美妝容！