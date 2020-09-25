來自台灣的人氣辣模Ines Wang外型亮麗、身材纖瘦，卻有著豐滿的美胸，憑著自己火辣的好身材在IG上打開知名度，除了擔任部落客分享穿搭、彩妝，更發展個人事業成為內衣經銷商，目前在網路上已吸引超過19萬人喜愛。近日，她前往宜蘭龜山島出遊，並在個人社群平台上曬出一系列辣照及影片，性感好身材一出立刻吸引超過萬人觀看。

趁著近日微涼卻暖暖的好天氣，Ines和朋友們一起出發近期最夯的景點牛奶海，並不忘和美景打卡合照跟粉絲們分享，只見她身穿一套純白色比基尼，正面以抓皺設計凸顯渾圓胸型，同時保有今年必備的單肩元素，在視覺上巧妙托住美胸，辣秀邪惡南半球，令人看了血脈噴張。

而下半身的泳褲也有相應的綁帶設計，她的水蛇ㄦ字腰及大長腿都相當亮眼，她則開心表示：「終於能親眼目睹好美的龜山島牛奶海。」令粉絲們看了直呼：「女神出圖速度夠快」、「太美了」、「泳衣和人都好美」、「許歡」等。

除了海景絕美的龜山島吸睛，在藍天白雲的美景下，Ines的皮膚被襯托的更白皙透亮，宛如真人版美人魚，而她更加碼發出當天的側拍短影，並俏皮發問：「喜歡影片呈現的畫面和真實性，do you like it？」身材已經很好的她更謙虛表示，「減肥成功後再多拍一點」。