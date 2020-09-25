本土劇女星曾莞婷擁有亮眼外型與精湛演技，7年前她在八點檔《世間情》中用心演繹「惡女」郭佳佳走紅，令許多觀眾恨得牙癢癢，創下演藝事業的高峰，不過戲外的她則以親民火辣形象受封「台劇女神」、「戲劇女神」。面對即將到來的「第55屆電視金鐘」頒獎典禮，她也釋出辣照預告，令粉絲們又驚又喜。

曾莞婷時不時就會透過社群平台曬出美照圈粉，近日為了讓大家更期待金鐘奬，她特別發文寫下：「55金鐘，我們9/26見。」照片中，只見她身穿一襲來自 Nicole + Felicia 的白色平口禮服，配上一系列 Piaget 耳環、戒指及手環等飾品，腳踩 Giuseppe Zanotti 高跟鞋閃亮登場，造型夢幻又吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 曾莞婷✨🌟🌈（@vicky_7155）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 24 日 上午 5:16 張貼

曾莞婷的這套禮服剪裁相當貼身，胸口以華麗金色亮片點綴，下半身的裙擺更大開高衩，讓修長的白嫩美腿滑出來，展現168cm的完美比例，照片一出也讓網友們看了全被美呆，短短時間就吸引超過1萬多人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 曾莞婷✨🌟🌈（@vicky_7155）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 5:13 張貼

今年38歲的曾莞婷保養得宜，皮膚狀態細緻會發光，身材更是纖瘦勻稱，堪稱行走的衣架子，而第55屆金鐘獎即將在明日(26日)登場，大批粉絲們也紛紛回應：「亮麗的莞婷」、「加油 漂亮的女神妳是最棒的」、「好漂亮又有氣質的莞婷」、「準時收看」等。