刷具是化妝不可或缺的道具，能夠讓妝感更服貼，因此不少業者出了各式各樣的刷具，一款「貓掌刷具」更是讓貓奴們失心瘋，粉色搭配純白色的貓掌圖案，令人忍不住想少女尖叫，怕是每次化妝時都要被療癒一次！

這款刷具共有11支，整體風格為純白色，在柄端有可愛貓掌，粉色的肉球捏起來軟軟的，讓人好想戳一下，而毛刷的部分也有小巧思，加入粉紅漸層，購買整組刷具，還會附贈刷具收納袋，收納袋也是貓掌設計，整個毛茸茸的觸感，令人愛不釋手。

肉球看起來讓人好想捏一下～（圖片來源：Flower Knows）

如果是愛貓卻不喜歡那麼夢幻的女孩，也可以選擇黑色款式，和粉色的少女感相比，多了分質感，但可愛程度絲毫不減！一組刷具價格15600日圓（約4200新台幣），只有在淘寶或網購能買到。

覺得這款貓掌刷具太貴的話，也可以支持國產美妝品牌「一隻貓Cats Meöw」的產品，這款貓掌刷具走得是高質感路線，還有伸縮功能，可以依照自己好用的角度調整，也方便攜帶。

粉嫩的刷具組意圖使人荷包失血。（圖片來源：Flower Knows）

而貓掌設計的部分則是在刷毛處，因此肉球觸感更逼真，更重要的是，一支只要249新台幣，超親民的價格根本意圖使用下訂。

喜歡貓咪的女孩們不妨參考一下，兩款都各有優點，就看妳喜歡哪一種囉！

黑夜版貓掌看起來可愛不減。（圖片來源：Flower Knows）

收納袋也多了一分質感。（圖片來源：Flower Knows）

刷毛處是可愛的貓掌。（圖片來源：一隻貓Cats Meöw）