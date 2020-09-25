韓國女神IU（李知恩）能唱能寫能演，不但顏值高又有才華，人氣居高不下，但其實IU剛出道時的形象是肉肉的，靠著勤奮減肥才有今天看到的她，IU的減肥菜單也在網路上流傳，儘管已經過了多年，超殘酷的菜單還是令人於心不忍，一起來看看IU的減肥過程吧！

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 17 日 下午 5:45 張貼

IU為了減肥曾嘗試過各種方法，其中一種便是喝水減肥法，她曾坦言自己是易水腫體質，為了短時間內快速瘦下來，會在一週內大量喝水，一到五日每天喝3000毫升，第六天大幅減少喝水次數，第七天就會出現消水腫效果，如果沒有喝水習慣的話，也可以在水裡加入檸檬片、小黃瓜或葡萄柚等等。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 5 日 上午 7:28 張貼

另外，IU在拍攝電視劇前，為了讓自己更上相，會使用節食的方式，一整天攝取的熱量只有600大卡，並且大量健身運動，而她也公開魔鬼菜單，早餐只吃一顆蘋果，中午吃兩個地瓜，晚上就直接不吃，只喝一杯蛋白飲。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 下午 5:00 張貼

若是長期用這種不健康的方式瘦身，身體遲早會壞掉，因此上述都是短時間內執行，而為了保持體態，IU平常雖然不會節食，但也會秉持著不過量原則，每天只攝取足夠的營養素，讓自己吃到基礎代謝量就停止，也會避開熱量超高的甜食，可以說是毅力驚人。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 2 日 上午 3:53 張貼

運動方面，受到李孝利影響，IU除了會健身，還熱愛做瑜伽，也因此自己發明出了一款抑制食慾的運動，那就是倒立減肥法，每天只要花三分鐘倒立不動，就能訓練全身核心肌群，還能鍛鍊身體各個部位。