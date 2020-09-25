CELVOKE 活采無瑕粉妝條N100，1780元。（CELVOKE提供）

CELVOKE 玩色無瑕潤色盤02色，1400元。（CELVOKE提供）

ETVOS金緻柔煥系列Luscious Skin Series形象圖。（ETVOS提供）

ETVOS金緻柔煥系列Luscious Skin Series產品形象圖。（ETVOS提供）

ADDICTION全新99色眼影現場情境照。（ADDICTION提供）

ADDICTION全新99色眼影發表會模特兒展演。（ADDICTION提供）

頂級日系彩妝搶攻市場，從底妝到色彩展現秋冬之美，Celvoke活采無瑕底妝系列實現自然、輕透且無負擔的肌膚質感，打造完美無瑕的透明感底妝，ADDICTION品牌總監 KANAKO上任，翻轉亮彩美學，以為肌膚打光為靈感發表癮亮光采膏，可以用在身上所有需要注目的部位。

Celvoke活采無瑕底妝系列，3 in One 玩色無瑕潤色盤兼具遮瑕膏、粉底霜與彩妝霜的潤色盤，潤色彩妝霜柔順的霜狀質地，為臉頰暈染自然的迷人色調，展現透明感光澤肌，可於底妝後使用，作為腮紅底膏，使妝感服貼、持久不掉色；輕盈粉底霜，輕透卻擁有絕佳遮瑕力的粉底霜，使肌膚透出自然明亮的光澤感，作為遮瑕或白天補妝粉底使用皆非常合適；高遮瑕力遮瑕膏，具有延展性極佳的膏狀質地，可修飾黑眼圈、斑點、泛紅等肌膚瑕疵，創造自然柔焦妝感。升級進化版「活采無瑕粉妝條 N」，天然無矽靈配方，同時具有絕佳延展性的光滑柔順質地，能緊密貼合肌膚，創造輕透且自然的質感妝容。

ADDICTION品牌總監 KANAKO在詮釋底妝時 最不可或缺的就是「為肌膚打光」這個步驟，展現原生肌膚的特色，同時賦予明亮光采的印象，癮亮光采膏能夠使用在眼部肌膚・臉頰・肩頸處，也能當作塗抹眼影之前的打底使用，除了秋冬必備打底，在眼彩上也全面翻新99色，品牌總監 KANAKO從「生命萬物的真實美感」得到靈感，打造99色單色眼影，並搭配5種質地，透過色彩質地的疊加，展現更自然的層次美感。

同樣主打天然的還有ETVOS天然礦物彩妝推出「金緻柔煥系列」，「晶潤亮采礦物妝前保濕露」、「光感亮澤膏」以獨家配方及研發技術，化妝的同時也能同步保養，為臉部帶來緊緻光澤感，營造好氣色。