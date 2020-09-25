美國精品品牌Coach今年5月才驚喜宣布「台灣之光」林書豪（Jeremy Lin）成為品牌年度男士代言人！近期品牌剛曝光最新2021春季「Coach Forever」系列宣傳照，林書豪身穿一套過膝風衣配涼鞋的造型登場，卻被狂批「超像農村鄉巴佬」、「像我爺爺」。

在日落黃昏的場景下，林書豪先是換上一套秋冬感十足的卡其風衣，內搭學院風的藍襯衫、米白色毛衣，看似同色系的搭配卻看起來不太和諧，問題就出在風衣長度太長，導致比例失衡，就連套在192cm的他身上都長過膝蓋，位置竟直逼小腿的一半。

林書豪全身名牌遭批鄉巴佬 192cm穿風衣比例慘失衡（圖／品牌提供）

除了外套尺寸過大，就連林書豪腳上的涼鞋也被指出是敗筆，他在涼鞋內穿上白襪，看起來偏突兀，和上半身的都市斯文風造成衝突，因此本次搭配的小失誤也被網友們戲稱是「時裝車禍」。

一系列單品由來自各國的Coach Family成員演繹，例如林書豪、水原希子、超模Kaia Gerber、Kate Moss等名人，透過遠距手法在世界各地拍攝而成，新品完美揉合過去、現在與未來設計，由知名攝影師Juergen Teller掌鏡操刀並透過線上直播形式發佈。

美國精品品牌Coach今年5月才驚喜宣布「台灣之光」林書豪（Jeremy Lin）成為品牌年度男士代言人！（圖／品牌提供）

Coach Forever系列反思社會當前最不可或缺的要素，宣揚肩負責任、更新再生以及減量節約的概念。在此系列中，Coach手袋不僅是時尚伸展台上的單品，還帶有使用與保養痕跡，不僅反映出使用者的個人風格，更是世代相傳的物件，每款手袋都蘊含獨一無二的故事。系列單品以Coach精湛工藝為基礎，鼓勵消費者未來在消費時能更有意識，選擇做工更精細、能夠長久使用的單品。

Coach堅持以對生態環境更負責的手法來推動時尚，因此Coach Forever系列中的手袋都以植鞣法與天然染色等工序製作而成，相當耐久堅韌，托特手袋則完全是以回收材料打造而成。其中更包含以回收塑膠瓶製成的布料、以升級再造的邊角剩料打造的配飾和服飾，以及利用裝飾和刺繡營造出個人風格的復古單品。