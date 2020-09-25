北台灣房市一級戰區A7重劃區，歷經3年多開發，自機場捷運通車後，吸引許多來自新北市的客戶前來賞屋，如今區域已逐漸成形。近期和耀建設順勢再推出二期「和耀恆美」，因位處產專園區第一排，未來發展潛力佳，加上目前仍為2字頭房價，成功吸引許多首購族目光。

A7重劃區內的產專園區共分為AB兩區，其中A區由禾聯、致茂、順達聯合取得的樂善科技園區，預計將能創造6千個工作機會，B區則為中華郵政物流園區進駐，預計投入69億元興建，看好跨境電商物流的市場，搶攻網購帶來的龐大商機，最快2024年底啟用。整體塊狀型商業開發，採前商後辦的方式，屆時有人潮有商機，可望帶動周邊產業及房市發展，具有保值性。

「和耀恆美」是由和耀建設所開發興建，繼一期「耀台北」後推出的二期建案，兩案建築物以口字形設計，中間用隔柵區隔，視覺上像是擁有大型中庭花園，且兩大社區互不干擾。「和耀恆美」基地兩面臨20米路、棟距寬，其中DFG棟因為面生態保護區與千坪公園，可享有永久景觀及棟距，在A7區域內十分難得。

本案從大廳進來，公設規劃有兒童故事屋、圖書室、健身房、韻律教室、多功能會議室，符合簡單實際需求。住家規劃280戶、店面11戶，坪數落在28-48坪，標準2-4房。其中4房僅一棟樓，因區域內4房產品稀少，反而銷售速度快。

A7重劃區內少數個案推出「壓縮型」產品，意指像是24-26坪硬規劃出3房，壓低總價以價格取勝，看似買到划算，但入住後才會發現使用起來並不好用，未來脫手不易，民眾買房前務必三思。

「和耀恆美」配備VAF全戶空氣清淨系統，打造真正防疫宅。/圖由業者提供

配合時事議題，「和耀恆美」規劃全套防疫宅。從走進入大廳開始，公設裡裝置夏普清淨機，有效過濾髒空氣及PM2.5，走進電梯配備永大科技零觸控電梯，可以聲控感應，手指只需靠近不用按就會亮起，前往欲抵達的樓層。居家室內安裝VAF全戶空氣清淨系統，將室內不好的空氣排出去，全程防疫零接觸，符合趨勢需求，名副其實的健康宅。

A7重劃區發展迄今，土地供應量越來越少、成本越來越高，勢必將反映在房價上，有購房需求的民眾，趕緊趁早卡位。