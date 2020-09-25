微風廣場董娘孫芸芸以凍齡美貌及仙女氣質聞名，她21歲就嫁給富二代老公廖鎮漢，兩夫妻育有1子1女，第一胎更在她22歲那年就誕生，如今女兒廖思惟（Trinity）已經20歲，承襲「台灣第一名媛」的優良基因，早已是亭亭玉立的小美女，這對高顏值的母女經常是外界討論的焦點。

孫芸芸在今日一時興起，驚喜發出自己22歲那年拍的舊照，卻意外出賣了當時1歲的女兒廖思惟，只見照片中，孫芸芸頂著一頭招牌深棕色直髮，身穿深色上衣搭配亮橘色圍巾，以撞色穿搭展現簡約品味，她的巴掌臉依舊美麗精緻，體型也沒有太大差異，美貌實力超驚人。

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孫芸芸雙手抱著張開小嘴的嬰兒廖思惟，雙眼噴發母愛，畫面超動人，不過陳年照片一發出，立刻引來女兒廖思惟留言：「我的表情……謝謝」，搭配著笑到流淚的表情，孫芸芸則回：「好可愛麻」，可看出母女兩人的互動相當逗趣，宛如姊妹淘般的感情令人相當羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 1:21 張貼

保養功夫一流的孫芸芸目前已經42歲，不僅臉蛋還像少女氣息，身材比例更是勻稱纖瘦，讓粉絲們看了全傻眼，直呼：「我以為這是昨天拍的」、「完全沒有歲月痕跡太強」、「太小女生了吧」，更有網友看了表示「很像崔智友」。