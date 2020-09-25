理膚寶水理必佳極效滋潤霜AP＋M_200ml，980元。（理膚寶水提供）

理膚寶水理必佳極效滋潤霜AP＋M_400ml，1680元。（理膚寶水提供）

ASéFFF倡導「從外保護，由內修護、給肌膚最安心守護」的主張，堅持溫和無添加。（ASéFFF提供）

屈臣氏搶攻行動會員商機，即日起至10月21日推出「500萬APP下載召集令」活動。（屈臣氏提供）

邁入秋冬之時，皮膚總會出現各式各樣的狀態，各大美妝通路跟品牌都發表季節性商品，搶攻換季保養市場。

Tomod’s公關Hugo表示，「每每來到10月天氣開始轉涼之際，肌膚也出現容易癢、出油、粉刺痘、脫皮等不適，這些都是換季造成的現象，也是保養品該更換的徵兆。我們特別建議秋冬選購清潔保養品時，應特別留意避開刺激性清潔成分，植物性、弱酸性等溫和的配方為首選；另外溫差變化大時，保溼工作做得好，就能降低衍生其他肌膚問題的機率。」屈臣氏搶攻行動會員商機，即日起至10月21日推出「500萬APP下載召集令」活動，凡下載屈臣氏APP就有好禮回饋。

皮膚科醫師推薦、敏感性皮膚第一品牌理膚寶水La Roche-Posay新品「理膚寶水 理必佳極效滋潤霜AP＋M」添加全新配方APM活性成分，由抗氧化、抗微生物的麥冬根萃取出，更有效強化皮膚微生態平衡，舒緩因乾癢引起的皮膚不適及預防乾癢重複發生等問題，創立敏感肌膚美好生活的保養新突破。

日本、專為敏弱肌研發的保養品牌ASéFFF，今年6月引進台灣後大受歡迎，而熱銷第一的「日本國民精華」平均每10秒賣出1瓶，全系列添加「神經醯胺」與「維生素原B5」兩大黃金關鍵成份。

備受母嬰市場歡迎的Fées法緻，上半年度透過乾敏肌、美體、防曬等新品，配方講究安全、高機能的特性打開知名度， 週慶期間也祭出相關優惠，同樣在母嬰市場備受歡迎的「貝恩」，則找來男星郭彥均擔綱經典系列代言人，為市場更添話題。

Fées2020週年慶換季抗敏組，2860元。（Fées提供）