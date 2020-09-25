從透視鏡向外看，由 Silvia Venturini Fendi 設計出的 FENDI 2021 春夏男女裝系列，猶如拼湊著記憶中的片段。與家人共度的時光 – 一代又一代的父母子女在羅馬家中共聚一堂，讓人不禁在窗前或花園裡捫心自省，看著外界時光一點一滴地流逝。

由內視外，從外窺內，在本季系列中不停地交織著光影與反射。藉由各種象徵家庭生活的物品，以抽象手法來描繪家人之間的親密關係，在珍貴時刻與平淡生活的交錯當中，一個個故事娓娓道來。本季尤為重視聖潔的亞麻布料：它與棉布、羽毛、皮草及鳧絨被共譜浪漫，讓人聯想到母親將繡有花樣的床單和桌布傳給下一代。

義大利精品FENDI 2021 春夏新裝以亞麻棉布、羽毛、皮草共譜浪漫（圖／品牌提供）

在天藍和樞機紅這兩種顏色的襯托下，亞麻色的配色透顯出麥色、奶色及蜜金色等自然的色調，暈映畫面中的黑白兩色如同聚光燈一般投射在布料上。隱喻與實體的窗戶是這一季的主旋律，透過透明與質感的手法，讓人留下深刻的印象。

本季的男女裝系列繼續探索 FENDI 運用設計手法露出性感肌膚的傳統 – 從 boutis 緞面絎縫到 jour d’echelle 梯狀鏤空針織，還有 ajouré 花紋，營造出層層交疊的光影。

原本硬挺的結構變得柔軟 – 解開了大衣背後和襯衫袖子上的扣子；有著錯視圖案的針織衫上，如同凹陷的圖案可以見到高超的剪裁細節；刺繡的家居服和喇叭狀束腰寬鬆外衣，讓人在家中穿著時更感舒適。在漸層色的花紋亞麻布與格紋皮草中，能夠見到交織著輕盈與深沉的兩種維度，或是在使用全絲硬緞、刺繡薄紗和 Gazar亮絲布料製成的圍兜裝上，可以欣賞到繁複作工。

義大利精品FENDI 2021 春夏新裝以亞麻棉布、羽毛、皮草共譜浪漫（圖／品牌提供）

FENDI 2021春夏男女裝配飾系列玩轉各種結構和裝飾，以隱藏與揭露各種細節。手提 Baguette 和 Peekaboo 包款翩然前行，刺繡絲綢如同漂浮在包身上的雲朵，而包身上有著皮草製成的花朵和棉質 ajouré 花紋，或是絎縫的 FF 主題圖案皮革。

本季配飾採用大量編織技法：使用回收 PVC 材料製成的菜籃、彈性格構型框架托特包、野餐籃和帆布行李箱，是日常生活中實用又輕鬆的單品。「hand in hand」Baguette 包款設計案與義大利各地工匠合作，包括在伸展台上展示來自阿布魯佐和馬爾凱地區的作品。

在阿布魯佐地區以手工製作的透明 Baguette 包款，採用聖本篤修會修女自十五世紀以來改進的 tombolo aquilano 蕾絲技術。在馬爾凱地區製作的硬挺 Baguette 包款則是以天然柳條編織而成，靈感源自當地漁民使用的漁籃。

義大利精品FENDI 2021 春夏新裝以亞麻棉布、羽毛、皮草共譜浪漫（圖／品牌提供）

本季又能見到 FENDI X CHAOS的「科技珠寶」聯名系列作品，也就是雷射切割及 ajouré 花紋的圍裙腰帶，這些作品以粉色為主色調，而鏈墜式耳環則以珍珠和一對俏皮的 FENDI 骰子為特色。編織靴、彈性淺口高跟鞋和藤製涼鞋等女鞋喚起了春天的優雅。後跟勾帶帆船鞋和 T 帶橡膠底帆布鞋等男鞋，則是以新的手法巧妙對經典鞋款重新進行設計。