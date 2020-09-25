襲捲亞洲市場的瑞典平價時裝H&M，再度與經典角色史努比合作啦！先前在夏季，H&M趁史努比70歲生日邀來這位廣受全球歡迎的卡通明星，推出亞洲限定史努比時尚系列，以浪漫可愛的超萌風格，點綴夏日時尚。

繼日前廣受歡迎的亞洲時尚史努比系列，近期再次邀請史努比加入童裝秋冬系列，延續慶祝週年。該系列將漫畫裡史努比古靈精怪的表情，以及和朋友們歡樂玩耍的經典場景融入設計中，充滿可愛與活力。

瑞典平價時裝聯名超人氣漫畫史努比 打造童裝秋冬時尚（圖／品牌提供）

以活潑生動印花圖案配上粉嫩豐富色彩為主打設計，系列囊括多款服飾以供不同年紀的小朋友選擇，由俏皮可愛的寳貝到活力十足的小童，相互呼應史努比永垂不朽的童心，打造當季最潮的休閒時尚運動風，童裝史努比系列即日起於全台門市販售。

瑞典平價時裝聯名超人氣漫畫史努比 打造童裝秋冬時尚（圖／品牌提供）

除了童裝，H&M先前也推出有機棉，採取循環方式來製作及使用時尚，願景是達成100％循環。包含擴大產品使用壽命，以及僅使用再生或其他永續來源的材料。在2020年初，H&M達成一個長期目標—僅使用回收或永續來源的棉花，到2030年，目標則是僅使用永續來源原料。