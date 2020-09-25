時序入秋，除了是賞楓的時節，也是品嚐各式肥美海鮮的最佳時節，以正宗日式炸豬排聞名的「銀座杏子日式豬排」以僅有5%比例能捕捉到的軟殼蝦，於9月16日至12月31日獻上新品「軟殼蝦盛合」搭配肥美炸牡蠣、腰內豬排與當季時蔬組成今年秋天最Chill的蝦宴！

軟殼蝦是指蝦子在脫殼的過程中，殼還沒有變硬的蝦子，而軟殼蝦與硬殼蝦的比例，約為1比20，數量極為稀少，因此獲得「蝦中極品」與「蝦中之王」的稱號，軟殼蝦最大特色就是不用剝殼就能直接品嘗，蝦殼富含營養，蝦肉飽滿彈牙且鮮美，銀座杏子豬排將軟殼蝦裹上日本進口的麵包粉，採定時、定溫的油炸手法，讓蝦殼香酥脆口並保持蝦肉彈牙鮮甜口感，再搭配上店內的人氣招牌「海中牛奶」炸牡蠣與採低溫熟成技法製成，有「豬肉界菲力」之稱的腰內豬排跟酥炸時蔬，充滿秋意的「軟殼蝦盛合」，是秋天進補首選！

軟殼蝦盛合包含炸軟殼蝦、炸牡蠣、腰內豬排跟酥炸時蔬，是充滿秋意的美味組合。（圖／邱映慈攝影）

新品雙人餐內容包含軟殼蝦盛合、牡蠣里肌豬排、炸雞塊或魚柳條、飲品，三人餐則是軟殼蝦盛合、牡蠣里肌豬排、厚切里肌豬排、野菜炸肉串、炸雞塊或魚柳條及飲品，四人餐為軟殼蝦盛合、牡蠣里肌豬排、厚切里肌豬排、草蝦腰內豬排、玉子燒、魚柳條或蝦排、飲品，此外，受到消費者喜愛的「日本當紅炸牛排」再度回歸，厚實牛排包裹著日本進口麵包粉，炸至酥脆金黃，內裡維持著5分的鮮嫩熟度，滿溢肉汁讓人食慾大開！

受到消費者喜愛的「日本當紅炸牛排」再度回歸。（圖／邱映慈攝影）

每年秋天大家都會搶著到日韓賞楓，今年受到疫情影響，無法安排國外的賞楓行程，但近日國內旅遊正夯，搭上這波國旅熱，9/16-10/31消費新品軟殼蝦盛合組合餐，上官方粉絲專頁填寫活動表單就有機會獲得1萬元的國民旅遊金，讓你想去哪旅遊就去哪遊，名額共三名。10/1-10/15中秋節活動加碼，用餐出示「杏子一家炸蝦萬家搶」FB貼文分享軟殼蝦盛合套餐（2-4人），獲得幾個讚就幫你折幾元，最高可折扣300元。