Miuccia Prada與Raf Simons雙強聯手，於周四發表2021年PRADA春夏新裝大秀，前者是稱霸時尚數十載的巨擘大腕，後者是縱橫時尚的叛逆才子，時尚圈文人相輕，誰也不服誰，若不是這一波疫情，雙強不會聯手，時尚迷也永遠看不到這精采的一幕。

Raf Simons在新裝胸前融入PRADA倒三角型LOGO，藉此向PRADA 致敬。（PRADA提供）

兩人交錯攻防的趣味對話，從走出伸展台的第一套黑色勁裝就可 看出，黑色是兩人執著摯愛的顏色，代表了初次合作讓人安心的和諧，無肩背心與窄版長褲的叛逆帥酷十分Raf Simons，但胸前偌大的PRADA 倒三角型LOGO，則又是Raf Simons向PRADA致敬的語彙。

Raf Simons在新裝胸前融入PRADA倒三角型LOGO，藉此向PRADA 致敬。（PRADA提供）

模模兒以單手緊抓住圍裹身上尼龍外套的手勢，在秀上多次出現，這個介於穿與脫之間的趣味儀式，頗耐人尋味，代表的是脫掉PRADA過去？還是象徵穿上Raf Simons的未來？是「不給你看」的神秘矜持？還是暴露狂的前奏序曲？

模特兒單手緊抓圍裹身上尼龍外套的手勢，饒富趣味，是脫掉 PRADA過去？還是穿上Raf Simons的未來？(PRADA提供）

Raf Simons對PRADA了解甚深，甚至合理懷疑他正是Miuccia Prada的忠實粉絲，他以PRADA在1996年如日中天之際在全球掀起「Ugly Chic」流行風潮為元素，大量採用黃、褐、綠、橘等不合諧色彩構成幾何圖案尼龍布料打造數款洋裝，不禁讓人會心一笑。

Raf Simons重新詮釋PRADA在1996年的「Ugly Chic」，當年他才剛發表個人的第一季男裝作品。（PRADA提供）

Raf Simons重新詮釋PRADA在1996年的「Ugly Chic」，當年他才剛發表個人的第一季男裝作品。（PRADA提供）

要知道1996年對Raf Simons來說是個重要的年分，當時他才剛出道，無法像PRADA一樣辦大秀，只請得起兩個模特兒簡單拍支短片，「Ugly Chic」是他當年對PRADA的遙想遠望，但他堅持用他的方式重新詮釋，原先硬挺短版的洋裝換成優雅的長版洋裝，裙襬還增添了柔美的荷葉邊。

Raf Simons大膽在PRADA毛衣上挖洞，流洩破洞裡的春光。（ PRADA 提供）

Raf Simons大膽在PRADA毛衣上挖洞，流洩破洞裡的春光。（ PRADA 提供）

秀上的破洞毛衣也是秀上的一大亮點，出身上流社會的Miuccia Prada是個優雅淑女，應該無法忍受毛衣上出現破洞吧？但從這些剪了一個個大洞的毛衣，看到了她欣賞Raf Simons才華而有的包容，映襯在破洞裡的春光，或許也是雙強聯手再創時尚大業的一線曙光。