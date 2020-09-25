從多年熱銷的NO.1乳霜王百優到每7.1秒賣出一瓶、林俊傑最愛的史上最強肌底修護精華紅妍肌活露(資生堂小紅瓶)再到侯佩岑現在唯一選用、名媛貴婦圈口碑好評的極上御藏頂級系列，甚至是去年底橫掃各大社群，美妝老師、藝人網紅激推的超進化持久底妝家族，資生堂不僅話題性不斷，高優質產品更讓資生堂坐穩日系NO.1全方位美妝品牌龍頭！

2020周年慶，全球熱銷500萬瓶紅色奇蹟，資生堂小紅瓶攜手其他NO.1明星商品，共譜美妝史上最強美力三重奏：面膜水、小紅瓶、拉提神霜。三倍加乘，穩定修護，肌膚Q彈水嫩、緊緻透亮。資生堂美力三重奏，就是要你突破逆齡極限，7天年輕有感。

紅妍限量組含資生堂紅妍肌活露N50ml、同款50ml補充瓶，價值NT7,200優惠價NT5,600。（圖／邱映慈攝影）

資生堂旗下最熱賣明星商品紅妍肌活露（資生堂小紅瓶），可說是史上最強肌底修護精華，讓肌膚重現1彈2嫩3透亮，由內而外，美力綻放。連金曲歌王林俊傑也是忠實愛用粉絲。周年慶檔期紅妍家族特別祭出多款超值組合，無論你早已是紅妍鐵粉或是被燒到但還在觀望的新手，絕對都可以找到適合你的最佳紅妍組合。

紅妍肌活組，含資生堂紅妍肌活露N 50 ml、紅妍肌活露N 10ml*2、紅妍淨泉露(豐潤型) 30ml、激彈密澎澎霜 5ml、激透光水乳霜 5ml，價值NT6,160優惠價NT3,600。（圖／邱映慈攝影）

頂級保養早已不再是名媛貴婦的專利，現代女性越來越懂得享受自我，給肌膚最極上的奢華體驗，而資生堂頂級極上御藏系列不僅早已在名媛貴婦圈口碑相傳，讓許多對於頂級保養品有興趣的女性躍躍欲試外，更是時尚女星侯佩岑驚艷直呼真的很有感！肌膚明顯變得澎潤有光澤！資生堂極上御藏系列，讓她的肌膚比她還更好命。今年周年慶，極上御藏系列推出多款超級特惠組合，包含明星商品奧義精華、柔膚露、防禦精華乳等，就是現在！別再觀望，一口氣將極上御藏系列帶回家，與侯佩岑一同奢養好命肌。

極上奧義緊顏組，含極上御藏新生奧義精華 50ml、極上御藏日霜 6ml、極上御藏晚霜 6ml、極上御藏新生奧義精華 9ml、極上御藏眼唇霜 2.5ml、極上御藏潔膚皂15ml，價值NT14,614優惠價NT9,600。（圖／邱映慈攝影）

今年8月甫上市就造成轟動的激抗痕亮采緊緻系列與擁有超多抗老鐵粉的全效抗痕系列。資生堂歷經百年抗老科技研究，對抗地心引力，一周有感拉提、緊緻、亮采3大功效*，更以4重科技達到5G抗老效果，解決女人肌膚老化的各種問題。

激抗痕神霜日夜組，含激抗痕亮采緊緻霜(豐潤版)50ml、激抗痕亮采緊緻乳75ml，價值NT7,000優惠價NT5,000。（圖／邱映慈攝影）

講到NO.1乳霜王，資生堂百優精純乳霜更是絕對讓人第一聯想，長效保濕且四季適用，其專櫃高品質但親民價格，讓它擁有一大群鐵粉追捧，不僅多年銷售NO.1，更是口碑及使用者評鑑NO.1！除此之外，今年底妝市場的最強黑馬超進化持久底妝系列，疊擦出輕盈無瑕的自然妝容，高遮瑕、不卡紋、不黯沉，更是許多藝人、化妝師、部落客心頭好。超限量優惠組合，此時不買，更待何時！從現在起就讓你的底妝24小時持妝，全日隨肌應變。

NO.1乳霜組，含百優精純乳霜 50ml、亮采賦活乳30ml、亮采賦活乳15ml、白金抗皺眼膜2片，價值NT4,133優惠價NT2,600。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 資生堂百優精純乳霜正品50ml*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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