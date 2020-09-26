比基尼健體國手艾瑪身材姣好、體態精實，更有著洋娃娃般的精緻五官，是名副其實的6塊肌女神，每每發出美照都能成功吸引廣大網友們的目光，目前在Instagram上已累積超過8萬追蹤者喜愛。先前，她分享自己練習鋼管舞的NG片段，更自嘲：「摔個四腳朝天」讓粉絲看了相當心疼，更紛紛回應：「愛瑪加油」、「啊妹喂」、「性感是源自妳認真」。

影片中，艾瑪身穿胸前有著挖洞設計的運動內衣，搭配上吊帶及高腰褲出場，只見她賣力練習鋼管轉圈及180度空中劈腿等動作，展現修長美腿及俏臀，令人看了超害羞，不過她在過程中，不乏遇到慘跌狀況，慎至練到連手掌都長繭破皮，敬業精神十分動人。

在 Instagram 查看這則貼文 艾瑪EMMA🇹🇼（@lxxooemma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 15 日 下午 9:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 艾瑪EMMA🇹🇼（@lxxooemma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 8:46 張貼

曲線逼人的艾瑪就連作風都十分火辣，時不時就會發出養眼福利照寵粉絲，近日，她一早就發出美圖跟大家說早安，更換上一套七彩設計的粗條紋比基尼，大秀豐滿酥胸及健美身材，並寫下：「對我來說還是早起運動最解憂愁了，會覺得自己早上就克服困難，感覺未來可以克服更多事情呢。」

在 Instagram 查看這則貼文 艾瑪EMMA🇹🇼（@lxxooemma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 5:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 艾瑪EMMA🇹🇼（@lxxooemma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 6:12 張貼

艾瑪擁有88.5、63、90惹火三圍，超狂美胸配上S型纖腰比例，總讓人看了目瞪口呆，但她表示，過去的自己其實從來不運動，就連在體育課都會撐傘躲太陽，甚至從前屁股扁到被笑，最後靠著不斷進修才練出極具誘惑力的蜜桃臀及緊緻腹肌，強大意志力令人相當佩服。