美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），雖已年過半百身材卻依舊火辣性感，經常在IG上曬出「福利辣照」製造話題。日前，她在個人社群平台上曬出海灘度假時的比基尼照，結實的身材線條絲毫看不出歲月的痕跡。
有「翹臀珍」之稱的J.LO，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來更跨界演出電影《女傭變鳳凰》創下驚人票房也成為最高片酬的拉丁女星，地位無法撼動。去年還在電影《舞孃騙很大》中以火辣的歌舞展現極致好身材，令不少人對她刮目相看。
而從來不吝嗇展現好身材的她，近日在IG上陸續曬出在海灘上享受夕陽及海浪的比基尼辣照，只見她先是上傳一張穿著粉色比基尼躺臥在白色沙灘上的照片；隔幾天再曬出「海上濕身照」，尖挺的雙峰及結實的腹肌線條都讓人看得目不轉睛，吸引超過423萬人按讚。
更有不少人留言「這身材太誇張了」、「你說她有40歲我也不相信」、「翹臀珍都不會老耶」。
#歐美女星 #珍妮佛羅培茲 #Jennifer Lopez #J.LO #翹臀珍
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。