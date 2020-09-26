美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），雖已年過半百身材卻依舊火辣性感，經常在IG上曬出「福利辣照」製造話題。日前，她在個人社群平台上曬出海灘度假時的比基尼照，結實的身材線條絲毫看不出歲月的痕跡。

有「翹臀珍」之稱的J.LO，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來更跨界演出電影《女傭變鳳凰》創下驚人票房也成為最高片酬的拉丁女星，地位無法撼動。去年還在電影《舞孃騙很大》中以火辣的歌舞展現極致好身材，令不少人對她刮目相看。

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而從來不吝嗇展現好身材的她，近日在IG上陸續曬出在海灘上享受夕陽及海浪的比基尼辣照，只見她先是上傳一張穿著粉色比基尼躺臥在白色沙灘上的照片；隔幾天再曬出「海上濕身照」，尖挺的雙峰及結實的腹肌線條都讓人看得目不轉睛，吸引超過423萬人按讚。

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更有不少人留言「這身材太誇張了」、「你說她有40歲我也不相信」、「翹臀珍都不會老耶」。