植村秀每年的聖誕彩妝都會掀起一波討論熱潮，2020年特別和日本超人氣動漫航海王合作，推出一系列聯名彩妝，第一波和大家見面的就是限量的植村秀 X 航海王聯名無色限唇膏，植村秀專櫃還推出試色就送航海王收納盒的超佛心活動，無論是彩妝迷或動漫迷都必須朝聖！

本次的聯名無色限唇膏靈感來自於航海王三大核心人物：魯夫、娜美、喬巴，分別以他們的秘技推出對應色，備有無色限粉霧保濕唇膏、無色限釉光精油唇膏、無色限極霧保濕唇膏及無色限聚光豐潤唇膏等各種質感，從大膽奔放的代表色到輕鬆低調的實用色都有，無論是航海王粉、唇膏控都會失心瘋！

本次聯名無色限唇膏不但擁有航海王鐵粉會瘋掉的包裝，還有不同質地和不同風格的色選，讓人好想包色！（圖／邱映慈攝影）

到櫃上試色就能獲得精美的航海王收納盒。（圖／邱映慈攝影）

本次聯名唇膏中，對應魯夫的密技「橡膠槍」、「四檔」和「橡膠機關槍」推出粉霧保濕唇膏 #橘棕橡膠槍orange pistol、粉霧保濕唇膏 #漿果紅四檔、釉光精油唇膏 #血橙機關槍red gatling；對應娜美的「天候密技」推出極霧保濕唇膏 #棕紅天候術BR784、聚光豐潤唇膏 #栗棕天候棒maroon tempo；對應喬巴的密技「藍波球」、「柔力強化」、「落櫻繽紛」和「跳躍強化」推出粉霧保濕唇膏 #肉桂藍波球BG975、聚光豐潤唇膏 #柔力強化橘kung fu punch、聚光豐潤唇膏 #落櫻繽紛裸nudy roseo、釉光精油唇膏 #跳躍強化紅RD163。

植村秀 X 航海王聯名無色限唇膏手部全試色。（圖／品牌提供）

必收美色是喬巴唇膏中的粉霧保濕唇膏 #肉桂藍波球BG975、聚光豐潤唇膏 #落櫻繽紛裸nudy roseo，顏色百搭顯白，又是可愛的喬巴包裝。「#肉桂藍波球」是粉霧感楓紅色，非常能夠把黃肌襯托得白裡透紅，「#落櫻繽紛裸」則是溫柔的裸粉色，又是滋潤質地，上班約會都可用，打造好感度妝容靠這支唇膏就OK！

MODEL示範色為無色限粉霧保濕唇膏 #肉桂藍波球，粉霧感搭配肉桂色，誰擦誰顯白。（圖／邱映慈攝影）