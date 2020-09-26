南韓大勢女團BLACKPINK在6月推出新專輯《How You Like That》後，人氣紅不讓，一首首勁歌都成為歌迷們熱議的焦點，氣勢持續飆漲的4位成員們近日又登上美國版《ELLE》雜誌10月刊，成為第一個登上該雜誌封面的女團，其中Jisoo以火辣挖洞穿搭引發話題。

BLACKPINK成員之一的Jisoo(金秀智)，向來以甜美臉蛋和絕美歌聲聞名，高顏值的她更被譽為團體中的門面擔當，近日她在網路上分享多張她為《ELLE》所拍攝的大片，只見她換上Dior黑色透膚裙，薄紗布料配上鏤空設計十分吸睛，內搭黑色細肩帶洋裝，混搭出超有個性的辣妹造型，尤其白皙腿根瞬間吸引廣大粉絲們的目光。

Jisoo鏤空薄紗上下全開 裙底洩白皙腿根（圖／IG@sooyaaa__）
Jisoo鏤空薄紗上下全開 裙底洩白皙腿根（圖／[email protected]__）

在另一組釋出的照片中，Jisoo則穿上米色系無袖西裝背心，頭戴秋冬感100分的黑色皮革貝雷帽，她在戴的時候，把軟頂帽緣偏向一邊，看起來俏皮又討喜，微微的露肌感十分有女人味。

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Jisoo在寫真中一次展現酷辣風格，令粉絲們看了如癡如醉，也紛紛留言狂讚：「女王Jisoo」、「好美啦」、「怎麼可以這麼好看」、「期待Jisoo的新戲」、「姐姊真的漂亮」等。

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On their group dynamic: “We all lived together since the beginning,” Jennie (@jennierubyjane) says. “After our training time was over, we’d go home together and order food, talk about how scary the teachers were, how the work was too much. And just like how kids at school become friends, we just got along. It was very easy—we didn’t really have to try.” For the full cover story, see link in bio. #BLACKPINKxELLE ELLE October 2020:⁣⁣⁣⁣ Editor-in-Chief: @Ninagarcia⁣⁣⁣⁣ Talent: @blackpinkofficial⁣⁣⁣⁣ @roses_are_rosie @jennierubyjane @sooyaaa__ @lalalalisa_m ⁣⁣⁣⁣ Photographer: @kimheejune⁣⁣⁣⁣ Fashion Direction: @charlesvarenne⁣⁣⁣⁣ Stylist: @meenmeenmeen_⁣⁣⁣⁣ Writer: @mariasherm⁣⁣⁣⁣ Entertainment Director: @jenweisel⁣⁣⁣⁣ Hair: @iseonyeong1118 @agency_garten Makeup: @iammaeng⁣⁣⁣⁣ Manicure: @nail_unistella⁣⁣⁣⁣ Set Design: Seo Yun Choi⁣ @set__darak Production: Lee Kyung Kim⁣ @blcreativehouse On Set Coordinator: Hee Young Park

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