南韓大勢女團BLACKPINK在6月推出新專輯《How You Like That》後，人氣紅不讓，一首首勁歌都成為歌迷們熱議的焦點，氣勢持續飆漲的4位成員們近日又登上美國版《ELLE》雜誌10月刊，成為第一個登上該雜誌封面的女團，其中Jisoo以火辣挖洞穿搭引發話題。

BLACKPINK成員之一的Jisoo(金秀智)，向來以甜美臉蛋和絕美歌聲聞名，高顏值的她更被譽為團體中的門面擔當，近日她在網路上分享多張她為《ELLE》所拍攝的大片，只見她換上Dior黑色透膚裙，薄紗布料配上鏤空設計十分吸睛，內搭黑色細肩帶洋裝，混搭出超有個性的辣妹造型，尤其白皙腿根瞬間吸引廣大粉絲們的目光。

在另一組釋出的照片中，Jisoo則穿上米色系無袖西裝背心，頭戴秋冬感100分的黑色皮革貝雷帽，她在戴的時候，把軟頂帽緣偏向一邊，看起來俏皮又討喜，微微的露肌感十分有女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 JISOO🤍（@sooyaaa__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 下午 7:43 張貼

Jisoo在寫真中一次展現酷辣風格，令粉絲們看了如癡如醉，也紛紛留言狂讚：「女王Jisoo」、「好美啦」、「怎麼可以這麼好看」、「期待Jisoo的新戲」、「姐姊真的漂亮」等。