來自義大利於歐洲深受女性歡迎的保養品牌ACQUA ALLE ROSE，創辦人亨利羅伯特於1867年，在自家位於佛羅倫斯的實驗室中，從珍貴的玫瑰中提煉精華，以玫瑰花與蒸餾水1:1方式新鮮蒸餾，置於透明藍色瓶中，成為稀有的玫瑰精萃蒸餾水，成就至今為風靡歐洲的玫瑰水，瓶身外復古的標籤依然保留，也成為品牌永流傳的經典代表，更榮登歐美雜誌熱銷前10名排行殊榮。

義大利進口的ACQUA ALLE ROSE玫瑰精萃露，於2018年在歐洲創下熱銷超過440萬瓶之驚人數字，富含超過95%天然成分，保有天然的玫瑰香味，添加3種珍貴玫瑰花萃取精華：狗牙薔薇、大馬士革玫瑰、洋薔薇，能收斂毛孔、平衡油脂分泌、補水保濕，改善暗沈，提升皮膚舒適度。玫瑰水三大特點，包含「溫和親膚」適合敏感膚質使用者；「提亮煥顏」可改善肌膚暗沉提升光澤；「擊退乾燥」讓肌膚喝飽水。

在 Instagram 查看這則貼文 Acqua alle Rose（@acquaallerose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 上午 7:56 張貼

源自義大利152年的百年品牌ACQUA ALLE ROSE，多年來也以其專業的技術研發其他系列產品，包括網路好評推崇、深受許多網紅強力推薦的「濃密玫瑰潔顏慕絲」，蘊含四種珍貴玫瑰萃取精華，包括法國薔薇、百葉薔薇、犬薔薇、大馬士革玫瑰，富含玫瑰美容液精華成分，擁有強大的保濕鎖水力，讓肌膚洗淨後，柔嫩不乾澀。除了特有的保濕成份外，瓶口設計則採獨家3D立體慕斯玫瑰花圖樣，呈現夢幻般玫瑰花樣的超濃密豐盈泡泡、化作奶霜般的質地，綿密的觸感在肌膚上立刻展現實力派的滲透成份，擁有強大的去汙洗淨力，能夠深入肌膚底層，加強毛孔清潔，還原肌膚的透亮光澤。

ACQUA ALLE ROSE濃密玫瑰潔顏慕絲。（圖／品牌提供）

「濃密玫瑰潔顏慕絲」以其歐洲百年經典品牌聞名，且獨家的浪漫玫瑰花樣慕斯，迅速在網路展開熱烈討論、人氣急遽攀升，現於台隆手創館TOKYU HANDS全台11家店獨家新品同步販售，推出優惠活動，即日起至10/31購買艾瑰萃濃密玫瑰潔顏慕斯150ml、艾瑰萃玫瑰露迷你瓶100ml，優惠組合價只要699元，絕對是今年秋季保養的殿堂級聖品。

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★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，每人可獲得ACQUA ALLE ROSE玫瑰精萃露*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

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