漂髮是個令所有女性又愛又恨的時尚趨勢！深色髮女性，尤其是大部分的亞洲女性，因為秀髮中的黑色素較多，需要先漂髮才能染出透明感、灰色霧感、甚至如歐美性感金髮女郎般的迷人髮色。

如果你也是定期就會上髮廊換上不同髮色的人，你的秀髮從漂髮的那刻開始，就需要更多的修護，頭髮因漂白過程而變得非常敏感、皮質層暴露在外、纖維變得多孔且易受外部因素影響，易碎的纖維比一般秀髮更容易受損、甚至分叉斷裂。漂過的秀髮，需要更加倍的悉心護理，才能維持它的美麗。

漂髮後一樣能擁有頭髮的光澤和滑順感，睡前使用「急救小紫瓶」重拾健康明亮髮感。（圖／邱映慈攝影）

源自法國，頂級秀髮奢養之家KÉRASTASE巴黎卡詩，為渴望以迷人髮色展現自我的女性，打造全新護髮神器：全新巴黎卡詩靜夜賦活精華，添加高濃度玻尿酸、珍稀高山雪絨花萃取與靜夜抗損防護網，可充分增強頭髮強韌和保濕髮芯纖維，只要睡前保養多一步，即使你正在享受睡眠，依然能為秀髮開啟滿滿的賦活能量。妳的秀髮造型可以隨心所欲，秀髮的健康就交靠靜夜賦活精華，一夜之後，重拾健康明亮髮感。

建議睡前塗抹靜夜賦活精華後，可以將頭髮紮起來，隔天將頭髮放下後可明顯感受到髮質的改善。（圖／邱映慈攝影）

全新KÉRASTASE巴黎卡詩靜夜賦活精華專為受損的乾燥秀髮設計，如豐盈的晚霜般，在睡前使用、使用後免沖洗，一整晚為秀髮進行深層滲透和持久的密集修復。輕盈的凝霜質地，非常適合漂染燙後、極需深度受損與極敏感的秀髮，更極致豐盈的賦活成份，使秀髮隔日維持一整天的強韌與健康光采。

推薦白天出門前使用巴黎卡詩小金油，晚上睡前使用急救小紫瓶，24小時維持頭髮健康光澤。（圖／邱映慈攝影）

靜夜賦活精華美麗的漸層瓶身讓人愛不釋手，放在床頭不僅僅是方便每天就寢前的秀髮保養儀式，也是一樣裝飾寢室的美麗藝術品，採用燦金絕色系列芬芳而豪華的香氣，帶您穿越盛開的鮮花和令人眼花亂的柑橘香果園，視覺、味覺都獲得滿足！

靜夜賦活精華美麗的漸層瓶身讓人愛不釋手。（圖／邱映慈攝影）