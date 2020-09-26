繼先前五款限量版聯名潮鞋合作大受好評後，VIVIENNE WESTWOOD 再次聯手日本經典運動品牌 ASICS 推出了最新限量版潮鞋 - ASICS x VIVIENNE WESTWOOD GEL-KAYANO™ 26，共有黑/白兩色。 全新聯名系列曾於巴黎舉行的VIVIENNE WESTWOOD 2020秋冬時裝秀的Andreas Kronthaler首次亮相，並將在 9 月 28 日正式全球發布。

ASICS 和VIVIENNE WESTWOOD 都是富含深厚底蘊且經過時間的考驗與眾不同的品牌，這次再度回歸合作，將兩者間的品牌精神延伸，以創新設計和科技為核心，力求打造一雙獨一無二集結時髦感、耐用性及功能性於一身的潮鞋。

英國龐克教母聯名推運動潮鞋 前衛、科技、未來3元素交織全新經典（圖／品牌提供）

對於歷史文化極度著迷的VIVIENNE WESTWOOD，於 1982 年發表 VIVIENNE WESTWOOD＆ (Malcolm) McLaren 1982-83秋冬系列 “Nostalgia of Mud collection” ，並借鑒早期文明的原始鞋型輪廓推出用皮革包裹鞋身的Sack Shoes(薩克鞋)，大膽顛覆當時審美標準。 本次ASICS x VIVIENNE WESTWOOD GEL-KAYANO™ 26 聯名系列便引用Sack Shoes(薩克鞋) 的造型，以網眼布取代覆蓋鞋面的皮革，不僅散發一股濃濃的Cyber Punk未來科技感，更若隱若現的展露 ASICS的雙線條標誌。

英國龐克教母聯名推運動潮鞋 前衛、科技、未來3元素交織全新經典（圖／品牌提供）

鞋體則以ASICS 最新鞋型 “ GEL-KAYANO™ 26 ” 為基底，採用獨家專業技術，鞋底由全長 FLYTEFOAM Propel 中底、FLYTEFOAM 楔形鞋底、GUIDANCE TRUSSTIC 技術、IGS 衝擊引導系統、DYNAMIC DUOMAX 支持系統以及亞瑟膠設計打造，具有良好的緩衝性，鞋帶系統也簡化為彈性織帶結構，更易於穿著，結合未來派和實用主義。

英國龐克教母聯名推運動潮鞋 前衛、科技、未來3元素交織全新經典（圖／品牌提供）

而醒目的VIVIENNE WESTWOOD土星環標誌 (The Orb) 則嵌入在 METACLUTCH 外部腳跟穩定器中，延伸了VIVIENNE WESTWOOD的土星精神 “ 將傳統帶往未來”，用大膽的叛逆元素點綴，從鞋身、鞋墊乃至於各個細節都兼具前衛元素與科技設計。