人氣專櫃品牌LAURA MERCIER蘿拉蜜思底妝系列受到眾名人愛用，以法式極簡哲學賦予女性自然不羈的優雅態度，始終堅持肌膚與底妝完美融合，才能創造獨一無二的樣貌，人氣、口碑皆高居不下的全球冠軍蜜粉、橫掃各大美妝獎項的「小金圈」煥顏氣墊粉餅等都是藝人與KOL的最愛！

時尚指標蔡詩芸、Melody、凱特王、微風女神蜜多麗、美妝指標少女人妻等上百位KOL都在IG洗版冠軍蜜粉，人手一罐接一罐；名媛關穎則是對保濕潤色美妝蜜愛不釋手；紀卜心則是超愛臥蠶神器奢華絲柔眼彩筆。另外煥顏粉露讓郭源元對粉底改觀，美妝界的經濟部長COS、葛盈瑄、Kelly Yang更是從心吶喊推爆煥顏氣墊粉餅！

「冠軍底妝組」包含煥顏凝露、煥顏粉露、煥顏透明蜜粉、煥顏透亮蜜粉 3.5g、煥顏粉撲、法式兩用隨身小包，價值NT6,481優惠價NT4,900。（圖／邱映慈攝影）

2020周年慶，蘿拉蜜思優惠組合幫打包所有名人愛用私藏品，佛心甜蜜價讓蘿拉蜜思鐵粉們輕輕鬆鬆囤起來用整年！尤其多款組合買產品直接送質感超好的包包，細節美到完全不像贈品，買到賺到！

「粉紅精華煥顏組」含煥顏植萃潔顏油、煥顏緊緻保濕霜、煥顏凝露10ml、煥顏光采眼霜3.5g、法式手提圓筒包，價值NT5,467優惠價NT3,900。（圖／邱映慈攝影）

其中公關提醒要搶要快的組合有「冠軍底妝組」、「粉紅精華煥顏組」，不僅能入手LAURA MERCIER蘿拉蜜思人氣商品，還能獲得超美包包贈品。還有忠孝SOGO獨家的「煥顏氣墊雙件組」，買氣墊和補充蕊就送煥顏凝露、明星粉底和超美的LM手拿包；中友獨家獨家的「IG 爆款頰彩組」，買輕肌漂染頰彩 #Ginger、玫瑰潤唇膏就送明星粉底和LM刷具包。

「煥顏氣墊雙件組」含煥顏氣墊粉餅、煥顏氣墊補充蕊、煥顏凝露10ml、明星粉底5ml、LM大手拿包，價值NT4,617優惠價NT3,500。（圖／邱映慈攝影）

「IG 爆款頰彩組」含輕肌漂染頰彩#Ginger、玫瑰潤唇膏、明星粉底5ml、品牌刷具包，價值NT2,917優惠價2,100。（圖／邱映慈攝影）

滿額贈的部份，只要購物滿NT4500就送法式兩用隨身小包和底妝雙件組，LM官網獨家推出首四日滿額NT2000就送蘿拉L型卡夾零錢包大象灰，贈品包包精緻到不像贈品，入手超好用底妝又能獲得美麗的包包，這次周年慶一定不能錯過！

NT4500單品滿額贈，含法式兩用隨身小包、明星粉底5ml、煥顏透明蜜粉3.5g，價值NT1,298。（圖／邱映慈攝影）

官網首四日NT2000滿額贈，蘿拉L型卡夾零錢包大象灰，價值NT500。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看LAURA MERCIER蘿拉蜜思周年慶贈品超有誠意！並留言告訴小編你想入手哪一組～

★獎品內容 ｜ LAURA MERCIER蘿拉蜜思「冠軍底妝組」*1組，含煥顏凝露、煥顏粉露、煥顏透明蜜粉、煥顏透亮蜜粉 3.5g、煥顏粉撲、法式兩用隨身小包

★公佈時間 ｜ 2020/10/8

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。